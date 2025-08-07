استقرار ۵۷ موکب در شهرستان همدان

صادق نظری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت موکبهای اربعین در ایام اربعین حسینی، از فعالیت گسترده مواکب در سطح استان برای خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد و اظهار کرد: امسال ۲۰۰ موکب در نقاط مختلف استان همدان فعال شدهاند که از این تعداد، ۵۷ موکب در شهرستان همدان مستقر هستند.
مسئول ستاد مردمی اربعین استان همدان با اشاره به آغاز فعالیت مواکب از ۱۰ مردادماه اظهار داشت: این فعالیتها تا ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت و برخی مواکب تا پایان ماه برای خدمترسانی به زائران جامانده فعال خواهند بود.
وی افزود: استان همدان به عنوان مسیر عبور زائران از ۱۷ استان کشور نقش مهمی در پذیرایی و خدماترسانی ایفا میکند.
به گفته مسئول ستاد مردمی اربعین همدان، سال گذشته بیش از ۶ میلیون زائر از خدمات مواکب استان همدان بهرهمند شدند و پیشبینی میشود امسال این رقم افزایش یابد.
وی خدمات ارائهشده به زائران را شامل درمان، تغذیه، اسکان، فعالیتهای فرهنگی و تربیتی است که با بهرهگیری از ظرفیتهای حوزههای علمیه، روحانیون، پزشکان، هلال احمر و مشارکت مردمی دانست.
نظری همچنین از فعالیت سامانه ۰۸۱۳۱۳۸ با ۱۰ خط پاسخگویی ۲۴ ساعته خبر داد که آماده راهنمایی زائران در صورت بروز مشکل و هدایت آنان به نزدیکترین موکب است.
وی با اشاره به مشارکت گسترده مردمی گفت: بیش از ۱۵۰ هزار خادم در مواکب استان همدان فعال هستند که ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۱۰۰ هزار نفر به صورت پشتیبانی به زائران خدمت میکنند.
نظری خاطرنشان کرد: همچنین تعدادی از مواکب استان همدان در خارج از مرزها و در کربلا مستقر هستند.
نظر شما