۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

زمان خاکسپاری پیکر استاد فرشچیان مشخص شد

زمان خاکسپاری پیکر استاد فرشچیان مشخص شد

اصفهان - نماینده تام الاختیار استاد فرشچیان در استان اصفهان گفت: آئین تشییع پیکر استاد فرشچیان روز دوشنبه ۲۷ مردادماه از هنرستان هنرهای زیبا به سمت مقبره صائب در اصفهان برگزار می‌شود.

سید محسن طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری استاد فرشچیان امروز در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات برای انتقال پیکر استاد فرشچیان تا حدودی انجام شده و در مرحله ترخیص پیکر هستند.

نماینده تام الاختیار استاد فرشچیان در استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته پیکر استاد فرشچیان حدود ساعت ۱ بامداد به اصفهان می‌رسد، گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ایشان روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم از هنرستان هنرهای زیبا به سمت مقبره صائب تبریزی برگزار می‌شود، تصریح کرد: سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان این وزارتخانه در آئین استقبال و بدرقه استاد فرشچیان در اصفهان حضور خواهند داشت.

