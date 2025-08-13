زمان خاکسپاری پیکر استاد فرشچیان مشخص شد

سید محسن طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری استاد فرشچیان امروز در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار شد.

وی افزود: در حال حاضر اقدامات برای انتقال پیکر استاد فرشچیان تا حدودی انجام شده و در مرحله ترخیص پیکر هستند.

نماینده تام الاختیار استاد فرشچیان در استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته پیکر استاد فرشچیان حدود ساعت ۱ بامداد به اصفهان می‌رسد، گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر ایشان روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مراسم از هنرستان هنرهای زیبا به سمت مقبره صائب تبریزی برگزار می‌شود، تصریح کرد: سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان این وزارتخانه در آئین استقبال و بدرقه استاد فرشچیان در اصفهان حضور خواهند داشت.