۴ هزار انبار فاقد مجوز در تهران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، بعد از ظهر چهارشنبه، در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران، از اجرای طرح تشدید بازرسیها و نظارت بر بازار همزمان با اربعین حسینی خبر داد و گفت: چهار هزار انبار فاقد مجوز در پایتخت وجود دارد و خروج اتباع غیرمجاز، مصرف آرد و برخی کالاهای اساسی را کاهش و کیفیت خدمترسانی را افزایش داده است.
عسگری با اشاره به مهمترین مصوبات این نشست اظهار داشت: در این جلسه گزارش سازمان جهاد کشاورزی، پشتیبانی امور دام و سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص ذخایر استراتژیک و تأمین اقلام مورد نیاز ایام اربعین ارائه و بر هماهنگی کامل دستگاهها برای رفع نیازها تأکید شد.
وی افزود: یکی از محورهای اصلی جلسه، اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت مشترک بر واحدهای صنفی و نانواییها پس از ابلاغ نرخ جدید نان بود که بهصورت روزانه انجام میشود و با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت، بهطوری که پلمب واحدهای متخلف در همان روز بازدید انجام میشود.
معاون استاندار تهران با اشاره به بررسی وضعیت عرضه مرغ و روغن در بازار گفت: مقرر شد جهاد کشاورزی نسبت به تنظیم عرضه مرغ و پایش قیمت روغن در فروشگاههای زنجیرهای و مراکز عمدهفروشی اقدام کند.
عسگری همچنین با بیان اینکه خروج اتباع غیرمجاز تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف آرد، بهبود کیفیت نان و کاهش صفها داشته است، تصریح کرد: این امر باعث کاهش تقاضا برای برنج و سایر کالاهای تنظیم بازاری نیز شده است.
وی در ادامه به موضوع انبارهای ذخیره کالا اشاره کرد و گفت: در استان تهران حدود هشت هزار انبار وجود دارد که نیمی از آنها فاقد مجوز هستند و تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسایی و برخورد با آنها اقدام میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در پایان از بررسی پیشنهاد یکی از شرکتهای دانشبنیان برای ردیابی و پایش کامیونها و خودروهای حامل کالاهای اساسی با استفاده از سامانه مانیتورینگ خبر داد.
