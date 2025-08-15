وحید هاشمیان: خریدهای سنجیده داشتیم/ کل فصل را می خواهیم نه یک بازی

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین روز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس با حضور اهالی رسانه در زمین چمن شماره سه مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

وحید هاشمیان در حاشیه تمرین امروز گفت: تقریباً سه، چهار روز قبل از اردوی ترکیه باشگاه با من صحبت کرد و خوشبختانه خیلی زود به تفاهم رسیدیم. اردوی ترکیه بسیار خوب بود و توانستیم تمرینات تکنیکی و بدنی را انجام دهیم. بازی تدارکاتی بسیار خوبی با تیم‌های خوبی داشتیم.

سرمربی پرسپولیس درباره ادامه تمرینات پیش فصل در تهران تاکید کرد: چند بازی دوستانه داشتیم که کمک کرد به اهداف‌مان نزدیک شویم. هدف ما اولین بازی لیگ نیست بلکه یک فصل موفق است.

هاشمیان تاکید کرد: قطعا هفته به هفته بهتر خواهیم شد. امیدوارم با بازیکنان خوبی که داریم و حمایت باشگاه، امسال نتایج بسیار خوبی بگیریم.

سرمربی پرسپولیس درباره خریدهای بعدی تیمش یادآور شد: از وقتی من آمدم در پست‌های که نیاز داشتیم خیلی سنجیده، با تفکر و با نظر کادر فنی توانستیم بازیکنان مدنظر را جذب کنیم. از تمام بازیکنانم راضی هستیم؛ کادر خوبی هم داریم. اگر بخواهیم بازیکنی اضافه کنیم باید از بازیکنان الان ما بهتر باشند. ضمن اینکه قوانین هم باید به ما اجازه بدهد که بازیکنی جذب کنیم.

هاشمیان درباره انتظار هوادارن از شیوه بازی تیمش؟ گفت: سعی می‌کنیم به مرور بازی هجومی انجام دهیم، در دفاع قدرتمند باشیم و در تمام فازهای فوتبال از حریف‌مان بهتر عمل کرده و به جای عکس‌العمل، بیشتر عمل کنیم.

سرمربی پرسپولیس بار دیگر در پاسخ به انتظار از خریدهای پرسپولیس تاکید کرد: باز هم می گویم من نبودم که بخواهند درباره برخی خریدهای انجام شده تصمیم بگیرم. طبیعی است در چند پست نیاز به جذب بازیکن داریم. اگر بتوانیم حذب می کنیم در غیر اینصورت با نفرات فعلی ادامه می دهیم تا بازیکن جدید بگیریم.

وی درباره کمبود بازیکن در دفاع چپ تصریح کرد: هرکدام از بازیکنان ما جزو بهترین ها هستند که تجربه بازی با پیراهن تیم ملی را دارند. طبیعی است در طول فصل که بازی های زیادی داریم و با توجه به اینکه از هفته دوم به بعد بازیزهای فشرده ای داریم داشتن بازیکنان خوب، نوعی منفعت است.

هاشمیان درباره استفاوه از هوش مصنوعی برای ارتقای تمرینات تیمش گفت: فعلا از هوش طبیعی خودمان استفاده کنیم و اگر خوب بود به هوش مصنوعی هم روی می آوریم.

سرمربی پرسپولیس در پایان درباره ترافیک وینگرهای تیمش خاطرنشان کرد: فقط قرار نیست از این بازیکنان در این پست ها استفاده کنیم بلکه در جاهلی دیگر هم از آنها استفاده خواهیم کرد.