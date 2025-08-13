  1. جامعه
جزئیات حریق یک منزل مسکونی در خیابان خراسان تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق یک منزل مسکونی در خیابان خراسان را تشریح کرد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۶:۴۳ عصر امروز وقوع حریق در یک منزل مسکونی در خیابان خراسان کوچه خوش لهجه به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه در یک ساختمان ۳ طبقه تک واحدی ۷۰ متری از طبقه روی همکف آغاز و به سمت بالا سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: در این واحد مسکونی چندین دبه بنزین نگهداری می‌شده که گرفتار حریق شده و آتش سوزی را گسترده کرده و ساختمان شعله ور شده بود.

ملکی خاطر نشان کرد: در اثر این حادثه دو نفر دچار دودگرفتگی و تحویل نیروهای اورژانس شدند و دو آتش نشانان هم مصدوم شدند. آتش هم اکنون اطفا و محل در حال ایمن سازی است.

