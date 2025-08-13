جزئیات حریق یک منزل مسکونی در خیابان خراسان تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۶:۴۳ عصر امروز وقوع حریق در یک منزل مسکونی در خیابان خراسان کوچه خوش لهجه به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع داده شد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای ۳ ایستگاه آتش نشانی در اسرع وقت به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این حادثه در یک ساختمان ۳ طبقه تک واحدی ۷۰ متری از طبقه روی همکف آغاز و به سمت بالا سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: در این واحد مسکونی چندین دبه بنزین نگهداری می‌شده که گرفتار حریق شده و آتش سوزی را گسترده کرده و ساختمان شعله ور شده بود.

ملکی خاطر نشان کرد: در اثر این حادثه دو نفر دچار دودگرفتگی و تحویل نیروهای اورژانس شدند و دو آتش نشانان هم مصدوم شدند. آتش هم اکنون اطفا و محل در حال ایمن سازی است.