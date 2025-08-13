روشنعلی پاشایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل نیروهای امدادی این جمعیت برای پوشش مراسم جاماندگان اربعین حسینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی خبر داد.

رئیس جمعیت هلال احمر ری و مسئول کارگروه امداد و نجات این شهرستان ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اعلام کرد جلسات هماهنگی متعددی در فرمانداری ری و ستاد استان تهران برگزار شده است تا پوشش امدادی این مراسم عظیم به بهترین نحو انجام شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از سه میلیون نفر از جاماندگان اربعین در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، گفت: با توجه به حجم بالای جمعیت، تهران به دو پهنه شمالی و جنوبی تقسیم شده و مسئولیت امدادرسانی پهنه جنوبی به جمعیت هلال احمر شهرستان ری واگذار شده است.

پاشایی افزود: بیش از ۶۰۰ نجاتگر از شهرستان‌های اطراف، شهر تهران و ری در آماده‌باش کامل به سر می‌برند و ۱۱ آمبولانس، یک اتوبوس درمانگاهی با ظرفیت ۱۲ نفر، گروه واکنش سریع و سگ‌های زنده‌یاب در محل مستقر خواهند شد.

وی تصریح کرد: در داخل حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، ۷۴ امدادگر خواهر و برادر مستقر خواهند بود و در میادین و محورهای مواصلاتی شهرستان ری نیز ۵۵ امدادگر فعالیت خواهند داشت. در مجموع ۴۰ تیم امدادی در این مراسم ایفای نقش می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ری همچنین اعلام کرد: عملیات امدادی از ساعت ۴ صبح آغاز و تا پایان مراسم پس از نماز مغرب و عشاء ادامه خواهد داشت و پس از اتمام مراسم، گزارش عملکرد به ستاد استان تهران و فرمانداری شهرستان ارائه می‌شود.

پاشایی در پایان تاکید کرد: هدف اصلی این عملیات، ارائه خدمات امدادی سریع و مؤثر، انتقال مصدومان احتمالی به مراکز درمانی و حفظ سلامت و امنیت زائران است.