به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش افزود: از این میزان، ۱۰ همت از ردیفهای ملی، ۲۰ همت از محل درآمدهای داخلی شرکتهای دولتی و ۱۰ همت دیگر با مشارکت استان تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع عمرانی کشور تصریح کرد: اجرای این پروژهها در قالب اولویتبندی و با نگاه به تکمیل پروژههای نیمهتمام سالهای گذشته انجام خواهد شد.
بیات منش با اشاره به اهمیت سفر اخیر رئیس جمهور به استان زنجان، از آغاز فرآیند اجرای مصوبات عمرانی این سفر خبر داد و گفت: در جریان سفر هفته گذشته به صورت فشرده و ۱۱ ساعته دکتر پزشکیان، رئیسجمهور به زنجان، پروژههای مهمی در حوزه زیرساختی استان تصویب شد که بخش عمدهای از آنها در حوزه آب و راه تعریف شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به اولویتبندی انجام شده و نیازهای حیاتی استان، منابع عمرانی سفر رئیس جمهور با محوریت حوزه آب و راه اختصاص یافته است.
بیات منش افزود: بحران آب یکی از جدیترین چالشهای استان در سالهای اخیر بوده و به همین دلیل، سهم قابل توجهی از اعتبارات به پروژههای سدسازی، نیروگاههای آبی و مدیریت منابع آبی اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: اجرای این پروژهها در قالب اولویتبندی و با نگاه به تکمیل پروژههای نیمهتمام سالهای گذشته انجام خواهد شد.
وی یادآور شد: همچنین در حوزههای روبنایی نظیر آموزش، ورزش و بهداشت نیز با توجه به سرانه پایین استان، پروژههای قابلتوجهی به تصویب رسیده است.
بیاتمنش از دستگاههای اجرایی خواست با تمرکز بر جذب اعتبارات و اجرای بهموقع پروژهها، زمینه تحقق کامل مصوبات سفر رئیس جمهور را فراهم کنند.
