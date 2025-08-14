  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۴:۱۹

نماینده پارلمان پرتغال: اجازه عبور کشتی‌های اسرائیلی را نمی‌دهیم

نماینده پارلمان پرتغال: اجازه عبور کشتی‌های اسرائیلی را نمی‌دهیم

یک نماینده پارلمان پرتغال با انتقاد از رویکرد رژیم صهیونیستی در غزه گفت که این کشور اجازه عبور کشتی‌های اسرائیلی را از خاک پرتغال نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون چپ در پارلمان پرتغال در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: دولت ما اجازه عبور کشتی‌های اسرائیلی از آب‌های پرتغال را نخواهد داد.

وی با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی افزود: اسرائیل هر فرد یا نهادی را که با آن مخالفت یا از آن انتقاد کند، به تروریسم متهم می‌کند.

این مقام پارلمانی پرتغال همچنین ابراز امیدواری کرد که پرتغال به‌دلیل نقض حقوق افراد بی گناه از سوی اسرائیل، علیه این رژیم تحریم‌هایی اعمال کند.

رئیس فراکسیون چپ پارلمان پرتغال در پایان تأکید کرد: تلاش می‌کنیم کشورمان به اقدامات دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگرد قانونی اسرائیل بپیوندد.

کد خبر 6559980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      اولا کشتی از خاک رد نمیشه دوما نماینده مجلس چیکاره است دولت پرتقال همکاری کامل داره اروپا و آمریکا از صهیونیست ها حمایت نکنند یه روز هم دوام نخواهند آورد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها