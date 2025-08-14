به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس فراکسیون چپ در پارلمان پرتغال در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: دولت ما اجازه عبور کشتیهای اسرائیلی از آبهای پرتغال را نخواهد داد.
وی با اشاره به سیاستهای رژیم صهیونیستی افزود: اسرائیل هر فرد یا نهادی را که با آن مخالفت یا از آن انتقاد کند، به تروریسم متهم میکند.
این مقام پارلمانی پرتغال همچنین ابراز امیدواری کرد که پرتغال بهدلیل نقض حقوق افراد بی گناه از سوی اسرائیل، علیه این رژیم تحریمهایی اعمال کند.
رئیس فراکسیون چپ پارلمان پرتغال در پایان تأکید کرد: تلاش میکنیم کشورمان به اقدامات دادگاههای بینالمللی برای پیگرد قانونی اسرائیل بپیوندد.
