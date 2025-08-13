  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۰:۵۶

تردد ۳.۳میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور؛ بازگشت ۷۵درصد زائران

تردد ۳.۳میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور؛ بازگشت ۷۵درصد زائران

شلمچه - فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی گفت: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار زائر برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از مرزهای کشور خارج شده‌اند و ۷۵ درصد آنها به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه بین‌المللی شلمچه اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، ۲۱۱ هزار زائر خارجی از گذرگاه‌های اربعین کشور برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کرده‌اند.

وی با اشاره به مدیریت مؤثر سفر زائران اربعین حسینی افزود: با تلاش نیروهای انتظامی، زمان معطلی زائران در گیت‌های گذرنامه به تنها چهار ثانیه کاهش یافته است، که این امر نشان‌دهنده روان‌سازی فرآیند عبور زائران است.

سردار رادان با اعلام اینکه بیش از ۸۴۰ هزار زائر از گذرگاه شلمچه عازم عراق شده‌اند، بیان کرد: ۸۰ درصد از این زائران تاکنون به کشور بازگشته‌اند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی همچنین از زائران خواست با مدیریت زمان بازگشت و رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه در استفاده از وسایل نقلیه شخصی، سفری امن داشته باشند.

کد خبر 6559992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها