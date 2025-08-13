تردد ۳.۳میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور؛ بازگشت ۷۵درصد زائران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از پایانه بینالمللی شلمچه اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، ۲۱۱ هزار زائر خارجی از گذرگاههای اربعین کشور برای زیارت عتبات عالیات به عراق سفر کردهاند.
وی با اشاره به مدیریت مؤثر سفر زائران اربعین حسینی افزود: با تلاش نیروهای انتظامی، زمان معطلی زائران در گیتهای گذرنامه به تنها چهار ثانیه کاهش یافته است، که این امر نشاندهنده روانسازی فرآیند عبور زائران است.
سردار رادان با اعلام اینکه بیش از ۸۴۰ هزار زائر از گذرگاه شلمچه عازم عراق شدهاند، بیان کرد: ۸۰ درصد از این زائران تاکنون به کشور بازگشتهاند.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی همچنین از زائران خواست با مدیریت زمان بازگشت و رعایت نکات ایمنی، بهویژه در استفاده از وسایل نقلیه شخصی، سفری امن داشته باشند.
