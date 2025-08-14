ترافیک در آزادراه رشت - قزوین سنگین و پر حجم است

سرهنگ جاور صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر از ترافیک سنگین و پرحجم در آزادراه رشت- قزوین بهویژه در محدوده امامزاده هاشم تا سراوان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس با حضور میدانی در حال مدیریت عبور و مرور و تسهیل تردد خودروها هستند.
وی افزود: ورود حجم بالای خودروها از استانهای همجوار علت اصلی این ترافیک بوده و مأموران پلیس راه با حضور میدانی در محورهای پرتردد، در حال مدیریت جریان عبور و مرور هستند.
سرهنگ صفاری با بیان اینکه کنترل بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان ادامه دارد، افزود: پلیس راه گیلان به صورت آمادهباش در محورهای اصلی مستقر بوده و ضمن روانسازی تردد، اقدامات کنترلی لازم را انجام میدهد.
رئیس پلیس راه گیلان با توصیه به رانندگان برای حفظ آرامش در شرایط ترافیکی، تأکید کرد: پرهیز از عجله، رعایت فاصله طولی و توجه به جلو، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و کاهش بار ترافیکی دارد.
