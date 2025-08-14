محسن فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های محبان اهل بیت، اظهار کرد: ظرفیت اربعین و مرز باشماق به عنوان میزبان زائران و خادمان امام حسین (ع) می‌تواند نقش مهمی در توسعه کردستان ایفا کند.

وی بیان کرد: امیدواریم قدوم پرخیر و برکت این عزیزان، مایه خیر و برکت استان باشد و بتوانیم از این همایش مذهبی برای پیشرفت کردستان بهره‌مند شویم.

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه ویژه اهل بیت در میان اهل سنت، افزود: اهل سنت همواره از محبان اهل بیت بوده و امام حسین (ع) به عنوان نوه رسول خدا (ص) جایگاه خاصی نزد آنان دارد و ما از اینکه می‌توانیم میزبان زائران اربعین حسینی باشیم، بسیار خوشحالیم و امیدواریم این رویداد مذهبی به توسعه زیرساخت‌های استان کمک کند.

فتحی در ادامه به برخی کمبودهای زیرساختی اشاره کرد و گفت: زائرانی که از مسیر باشماق راهی کربلای معلی شده‌اند، ممکن است از وضعیت زیرساخت‌ها گله‌مند باشند که امیدواریم ستاد اربعین کشوری و وزارت راه و شهرسازی با ورود جدی‌تر و تخصیص بودجه‌های کافی به مدیران استانی، زمینه بهبود راه‌های مواصلاتی و پایانه مرزی را فراهم آورند تا خدماتی در شأن زائران ارائه شود.

رایزنی با مسئولان اقلیم کردستان عراق برای ارائه خدمات به زائران

وی همچنین به دیدار هیئتی از ایران با مقامات اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و بیان کرد: اخیراً دیداری بین هیئتی از ایران به همراه استانداران اردبیل و سلیمانیه با زائران ایرانی در مرز باشماق صورت گرفت که با استقبال خوبی مواجه شد و امیدواریم با رایزنی‌های بیشتر با مسئولین اقلیم کردستان عراق، خدمات ارزشمندی به زائران ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه مرزهای مهران و شلمچه با محدودیت‌هایی در پذیرش زائر مواجه هستند، تأکید کرد: ما در کردستان، به عنوان دوستداران اهل بیت، بی‌صبرانه منتظر حضور گرم زائران عزیز هستیم و امیدواریم سال‌های آینده شاهد حضور پررنگ‌تر آنان باشیم و بتوانیم خدمت‌گزاری شایسته‌ای ارائه دهیم.

فتحی در پایان، حب امام حسین (ع) را «نخ تسبیح» وحدت و همدلی در جامعه ایران دانست و گفت: در این ایام که جامعه بیش از پیش به همدلی و همبستگی نیاز دارد و اربعین حسینی با خاستگاهی مردمی، همه اقشار جامعه با هر رنگ، نژاد، گویش و مذهبی را گرد هم آورده و وفاق و همدلی را در جامعه ایجاد می‌کند.