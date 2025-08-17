توصیه مدیرعامل سابق برای انتخاب مدیر جدید باشگاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک هفته به آغاز بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، باشگاه استقلال بار دیگر دست به تغییرات مدیریتی زد. روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، اعضای هیئت مدیره این باشگاه با استعفای علی نظری جویباری از سمت مدیرعاملی موافقت کردند تا در آستانه شروع فصل جدید، مدیریت باشگاه به فردی تازه‌وارد واگذار شود.

آبی‌پوشان پایتخت پیش از این، روز دوشنبه ۲۰ مرداد، در دیدار سوپرجام برابر تراکتور به میدان رفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده تبریز به پایان رسید و شاگردان ریکاردو ساپینتو از کسب نخستین جام فصل بازماندند.

در هفته‌های اخیر نیز شماری از هواداران استقلال با انتقاد از روند نقل و انتقالات باشگاه، چندین بار مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به عملکرد مدیران در جذب بازیکنان ابراز کردند.

کاظم اولیایی مدیرعامل سابق و پیشکسوت استقلال، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت مدیریتی و ساختاری این باشگاه اظهار داشت: ما برای واگذاری ۸۵ درصد سهام استقلال تلاش‌های زیادی انجام دادیم تا این باشگاه از زیرمجموعه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار شود. در فرآیند واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی از خریداران تعهداتی گرفت که مهم‌ترین آن ارائه برنامه توسعه و پیشرفت باشگاه بود. متأسفانه استقلال تاکنون چنین برنامه مدونی نداشته است.

نبود برنامه، عامل اصلی مشکلات

اولیایی ادامه داد: نبود برنامه مدون باعث شده در انتخاب مدیران و سرمربیان اشتباهاتی رخ دهد و آسیب‌های مالی به باشگاه وارد شود. اگر برنامه مشخص و مبتنی بر مدل حرفه‌ای بین‌المللی وجود داشت، تصمیم‌گیری‌ها هدفمندتر و ساختار باشگاه منظم‌تر بود. بدون این برنامه، هماهنگی بین مدیران، کادر فنی و بازیکنان به درستی برقرار نمی‌شود و نفرات مناسب برای اجرای اهداف باشگاه کمتر پیدا می‌شوند.

لزوم ثبات مدیریت در باشگاه استقلال

وی با اشاره به ثبات مدیریتی باشگاه‌ها گفت: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها در استقلال، تغییر مکرر مدیران و اعضای هیئت مدیره است. در دهه ۷۰، هیئت مدیره باشگاه برای ۱۰ تا ۱۲ سال ثابت بود و استقلال از آرامش و ثبات برخوردار بود. این ثبات باعث شد تیم موفقیت‌های بیشتری کسب کند. امروز اگر مدیریت باشگاه بدون برنامه و به‌صورت سلیقه‌ای انتخاب شود، تغییرات مکرر مدیران و سرمربیان عملکرد گذشته را زیر سوال می‌برد و آینده تیم را با چالش مواجه می‌کند.

اهمیت انتخاب مدیران با اختیار و برنامه

اولیایی تصریح کرد: برای ایجاد ساختار حرفه‌ای، باید مدیران با دقت و خرد جمعی انتخاب شوند، اختیار لازم داشته باشند و برنامه مشخصی ارائه کنند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، تغییرات مدیریتی صرفاً مشکلات قبلی را تکرار خواهد کرد و باشگاه دچار آسیب‌های مالی و سازمانی خواهد شد.

او افزود: با توجه به اینکه استقلال یک شرکت بورسی است، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره باید به‌صورت جداگانه و شفاف مسئولیت داشته باشند تا تعهدات و عملکرد باشگاه تضمین شود. امیدوارم مدیریت آینده باشگاه با دقت انتخاب شود تا مجبور نباشیم در کوتاه‌مدت شاهد استعفای مدیران یا نارضایتی‌ها باشیم و بتوانیم مدلی مناسب برای استقلال با این حجم هواداران ایجاد کنیم.

ترجیح می‌دهم مدیران جوان و با سواد وارد استقلال شوند

وی در ادامه با اشاره به انتخاب مدیران جدید گفت: اگر امروز تصمیم‌گیرنده بودم، ترجیح می‌دادم از مدیران جوان و با سواد استفاده کنم؛ کسانی که تجربه کافی در مدیریت باشگاهی دارند و در عین حال ایده‌ها و تفکرات نو دارند. یکی از ضعف‌های ورزش کشور ما، نبود آموزش و ارزیابی در حوزه مدیریت است. اگر فهرستی از مدیران ارزیابی‌شده داشتیم، انتخاب‌ها بر اساس معیارهای مشخص انجام می‌شد. من بر استفاده از مدیران جوان تأکید دارم و معتقدم این موضوع می‌تواند روند حرفه‌ای‌سازی باشگاه را سرعت بخشد.

او در پایان با آرزوی موفقیت برای تمامی تیم‌های فوتبال ایران افزود: برای باشگاه‌های پرطرفدار و پرافتخار استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و دیگر تیم‌های خوب کشور آرزوی موفقیت دارم.