فریبا: به استقلال خوشبین هستم/ یک مشکل بزرگ تنها نگرانی من است

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از یک هفته مانده به آغاز بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، باشگاه استقلال بار دیگر دست به تغییرات مدیریتی زد. روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، اعضای هیئت مدیره این باشگاه با استعفای علی نظری جویباری از سمت مدیرعاملی موافقت کردند تا در آستانه شروع فصل جدید صندلی مدیریت استقلال به فردی تازه‌وارد سپرده شود.

آبی‌پوشان پایتخت روز دوشنبه ۲۰ مرداد در دیدار سوپرجام برابر تراکتور به میدان رفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده تبریز خاتمه یافت و شاگردان ریکاردو ساپینتو از دستیابی به نخستین جام فصل بازماندند.

در هفته‌های اخیر نیز شماری از هواداران استقلال با انتقاد از روند نقل‌وانتقالات باشگاه، چندین بار مقابل ساختمان باشگاه تجمع کرده و اعتراض خود را نسبت به عملکرد مدیران در جذب بازیکنان ابراز کردند.

اردوی ترکیه باعث مصدومیت دو بازیکن شد

بهتاش فریبا پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط این باشگاه اظهار داشت: مدیریت باشگاه، چه تاجرنیا باشد چه نظری جویباری تفاوتی ندارد. از نظر من نظری جویباری کار خود را به درستی انجام داد و بازیکنانی که قول داده بود را جذب کرد. از این پس دیگر بحث فنی مطرح است. اگر مقابل تراکتور شکست خوردیم، تنها به یک دلیل بود و آن هم این‌که تراکتور با تمام نفراتش به اردوی پیش‌فصل رفت و زودتر آماده شد، اما ما با ۱۲ یا ۱۳ بازیکن به اردو رفتیم و در همان‌جا دو مصدوم دادیم. در واقع تنها ۱۱ بازیکن در بدنسازی شرکت داشتند.

فشار برنامه‌های بدنسازی ساپینتو زیاد است

وی ادامه داد: بدنسازی‌های ساپینتو که در سال‌های گذشته انجام می‌داد نیز بسیار سنگین است و به نظر می‌رسد بدن بازیکنان هنوز به‌طور کامل از فشار بدنسازی رها نشده است. علاوه بر این، ۷ یا ۸ بازیکن جدید به تیم اضافه شده‌اند که هنوز هماهنگی لازم را پیدا نکرده‌اند. به عنوان مثال، گل دوم دریافتی ما مقابل تراکتور به دلیل عدم هماهنگی بین دروازه‌بان و مدافعان بود، چرا که این اولین بازی مشترک آن‌ها بود.

داکنز نازون آماده نیست

پیشکسوت استقلال با اشاره به نقل‌وانتقالات این تیم گفت: من به این تیم خوشبینم، چون بازیکنان خوبی جذب شده‌اند. امیدوارم کار یاسر آسانی هرچه زودتر نهایی شود و آن ۶ ماهی که تیم کره‌ای مدنظر دارد با توافق مالی به نتیجه برسد تا او نیز به جمع ما اضافه شود. تنها نگرانی من مصدومیت بازیکنانی است که در اردوی بدنسازی حضور نداشتند. امیدوارم شرایط بدنی آن‌ها مانند داکنز نازون نباشد که آمادگی لازم را نداشت. البته نازون با حضورش می‌توانست فشار زیادی به خط دفاع حریف وارد کند، اما تصمیمات تاکتیکی سرمربی در تعویض‌ها بر اساس دیدگاه خودش اتخاذ می‌شود.

امیدوارم مصدومان زودتر به تیم اضافه شوند

فریبا در ادامه افزود: اگر رستم آشورماتوف، مدافع وسط ازبکستانی به ترکیب برسد، تیم می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد، چرا که او بازیکن فوق‌العاده‌ای است. همچنین امیدوارم مصدومیت روزبه چشمی جدی نباشد. شنیده‌ام که دو تا چهار هفته باید دور از میادین باشد. در مجموع تیم از نظر نفرات خوب است، باشگاه از نظر مالی شرایط مناسبی دارد و همه کارها به موقع انجام می‌شود. امیدوارم بازی اول لیگ را با پیروزی آغاز کنیم و جبران شکست سوپرجام را انجام دهیم.

آدان و بازیکنان خط دفاع باید با هم هماهنگ باشند

وی در پایان درباره عملکرد آدان، دروازه‌بان جدید استقلال، خاطرنشان کرد: همه از او تعریف می‌کنند و ما هم باید این کار را انجام دهیم. او در دو سال اخیر چندین موقعیت مسلم گل را دفع کرده و نشان داده که دروازه‌بان توانمندی است. اگر هماهنگی او با خط دفاع بیشتر شود، ارزش واقعی‌اش بیش از پیش مشخص خواهد شد.