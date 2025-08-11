به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال روزهای پرخبر و حساسی را در بازار نقل و انتقالات تجربه میکند و تکمیل فهرست بزرگسالان این تیم به مهمترین دغدغه مدیران و کادر فنی تبدیل شده است. در شرایطی که تمرینات تیم زیر نظر کادر فنی ادامه دارد، مدیران باشگاه همزمان به دنبال تقویت نقاط ضعف و نهاییکردن قرارداد بازیکنان جدید هستند.
لیست فعلی بزرگسالان استقلال
طبق آخرین فهرست ثبتشده، آبیپوشان پایتخت در حال حاضر ۱۸ بازیکن بزرگسال در اختیار دارند. اسامی آنها به شرح زیر است:
- روزبه چشمی – مدافع و هافبک میانی و کاپیتان اول
- آرمین سهرابیان – مدافع وسط
- رامین رضائیان – مدافع و وینگر راست
- صالح حردانی – مدافع راست
- ابوالفضل جلالی – مدافع چپ
- دیدیه اندونگ – هافبک دفاعی اهل گابن
- آنتونیو آدان – دروازهبان باتجربه اسپانیایی
- جلالالدین ماشاریپوف – هافبک ازبکستانی (احتمال خروج از لیست به دلیل مصدومیت)
- مهران احمدی – هافبک
- علیرضا کوشکی – وینگر
- محمدرضا آزادی – مهاجم
- عارف آقاسی – مدافع وسط
- رستم آشورماتوف – مدافع ازبکستانی (احتمال خروج از لیست به دلیل مصدومیت)
- حبیب فرعباسی – دروازهبان
- عیسی آلکثیر – مهاجم
- حسین گودرزی – وینگر
- داکنز نازون – مهاجم اهل هائیتی
- یاسر آسانی – وینگر آلبانیایی
- ؟
- ؟
نکته قابل توجه اینکه سعید سحرخیزان با وجود حضور در تمرینات تیم، به دلیل داشتن ۲۲ سال سن در فهرست بازیکنان زیر ۲۳ سال قرار میگیرد و سهمیه بزرگسالان را اشغال نمیکند.
سهمیههای خالی و سناریوهای پیشرو
استقلال در حال حاضر دو جای خالی قطعی در فهرست بزرگسالان دارد و مذاکرات با چند بازیکن ادامه دارد. یکی از گزینههای جدی، موسی جنپو وینگر اهل مالی است که گفته میشود مذاکرات با او به مراحل نهایی رسیده و احتمالاً به زودی قراردادش رسمی خواهد شد.
با این حال، وضعیت مصدومیت جلالالدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف همچنان نامشخص است. اگر این دو بازیکن به دلیل مصدومیتهای طولانیمدت تا نیمفصل از لیست خارج شوند، تعداد جای خالی استقلال میتواند به چهار سهمیه افزایش پیدا کند. چنین شرایطی به کادر فنی این امکان میدهد که برای تقویت ترکیب در چند پست مختلف اقدام کند اما استقلالیها باید موضوع سقف بودجه باشگاهها که از سوی سازمان لیگ عنوان شده را هم در نظر بگیرند.
لیست بازیکنان زیر ۲۳ سال استقلال
این فهرست شامل بازیکنان جوانی است که آیندهدار محسوب میشوند و سهمیه بزرگسالان را اشغال نمیکنند:
- امیرحسین نیکپور
- سعید سحرخیزان
- سید آریا حسینیفر
- حسام اسکندری
- مجتبی هاشمینسب
- ابوالفضل ذلیخایی
- ؟
- ؟
لیست بازیکنان زیر ۲۱ سال استقلال
- ضرغام سعداوی
- امیرمحمد رزاقی نیا
- اسماعیل قلیزاده
- ابوالفضل زمانی
چالشها و فرصتهای استقلال در نقلوانتقالات
با توجه به ترکیب فعلی، استقلال نیاز به تقویت در بخش هجومی و احتمالاً در پست مدافع میانی دارد، بهویژه اگر مصدومیت بازیکنان خارجی تیم جدی باشد. از سوی دیگر، حضور بازیکنان با تجربه در کنار استعدادهای جوان، میتواند تعادل خوبی در ترکیب ایجاد کند.
مدیران باشگاه در حال بررسی بازار داخلی و خارجی هستند تا بهترین گزینهها را با در نظر گرفتن بودجه و نیاز فنی تیم جذب کنند. با بستهشدن فهرست نهایی، تصویر روشنتری از ترکیب استقلال برای فصل پیشرو ترسیم خواهد شد.
نظر شما