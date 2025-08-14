مردم با قلب و جان در مسیر عشق حسینی قدم برداشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، صبح پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی اربعین حسینی در استان تهران، اظهار داشت: امروز به لطف خدا و با توفیق الهی، شاهد حضور پرشور عاشقان و دلدادگان اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر راهپیمایی اربعین، از میدان آئینی امام حسین (ع) در تهران تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) هستیم.

وی افزود: مردم عزیز، شریف و مؤمن ما با قلب، دل و جان در این مسیر الهی گام می‌نهند و مسیر حدود ۱۷ تا ۱۸ کیلومتری را طی می‌کنند. این مسیر با حضور خالصانه مردم، رنگ و بویی حسینی گرفته و موکب‌های خدماتی و فرهنگی که عمدتاً توسط مردم تهران بزرگ و شهرستان‌های استان تهران برپا شده، به زائران حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به شعار محوری امسال گفت: امسال با شعار «اَنا اَنا العَهد»، موکب‌های فرهنگی در طول مسیر فعال شده‌اند و خدمات ارزنده‌ای ارائه می‌دهند. از جمله این خدمات می‌توان به برنامه‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات و پویش‌های مختلف با محوریت تمثال شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

ولی‌زاده همچنین تأکید کرد: این مراسم تنها محدود به شهر تهران نیست؛ بلکه در سایر شهرستان‌های استان نیز راهپیمایی اربعین با شکوه ویژه‌ای برگزار شده و بیش از ۵۰۰ موکب خدماتی و فرهنگی در استان به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت منطقه و تحرکات دشمنان، افزود: دشمن در جنگ ۱۲ روزه اخیر به‌دنبال آن بود تا با ایجاد جنگ روانی، مردم را مقابل نظام و انقلاب قرار دهد، اما این توطئه نیز با هوشیاری ملت نقش بر آب شد. امروز همه اقشار مردم، با هر گرایش و سلیقه‌ای، پای کار آمده‌اند و از رهبری و انقلاب حمایت می‌کنند. حضور گسترده مردم در این راهپیمایی خود نشانه‌ای از وحدت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان و مستکبران عالم است.

ولی‌زاده در پایان با تقدیر از اصحاب رسانه، گفت: از رسانه‌های دلسوز و همراه که در بازتاب شکوه این حضور مردمی نقش‌آفرینی می‌کنند تشکر می‌کنم و امیدوارم این هم‌افزایی رسانه‌ای بتواند جلوه‌های زیبای این حماسه را به‌درستی به تصویر بکشد.