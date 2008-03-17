همکاری ایران و آژانس شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، کال می ری وزیر خارجه سوئیس ظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان با تشکر از میهمان نوازی مقامات کشورمان در خصوص دلایل سفرش به تهران اظهار داشت : برای امضای قرارداد گازی بین شرکت ای جی ال سوئیس و شرکت ملی گاز ایران و همچنین برای گفتگو پیرامون مسائل هسته ای و حقوق بشر به تهران سفر کرده ام .

وزیر امورخارجه سوئیس با تاکید بر بیطرفی کشورش در خصوص مسائل مختلف بین المللی گفت : سوئیس کشوری بیطرف است و ما هیچ دستور کار مخفی نداریم، ضمن آنکه تعهدات کامل نسبت به عدم انتشار سلاحهای اتمی داریم و بر لزوم اتخاذ راهکارهای دیپلماتیک برای حل مسائل بین المللی تاکید می کنیم.

کال می ری افزود : سوئیس از مکانیزمهای چندجانبه حمایت کرده و بنابراین از اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص موضوع هسته ای ایران متشکریم و جمهوری اسلامی ایران را نیز به همکاری کامل با این نهاد بین المللی جهت جلب حمایت و اعتماد جهان نسبت به فعالیتهای هسته ای این کشور تشویق می کنیم.

وی افزود : سوئیس کشوری است که در وسط اروپا واقع شده و از نظر منابع طبیعی از جمله گاز با مشکل مواجه است و لذا امضای این موافقتنامه برای ما اهمیت بسیاری داشته است و بحث تامین گاز برای ما ابعادی استراتژیک دارد. در همین چارچوب نیز دولت ما به حمایت از شرکتهای سوئیسی متعهد است.

وزیر امور خارجه سوئیس در خصوص حقوق بشر نیز با تاکید بر لزوم مقابله با نقض حقوق بشر و حفظ حداقل احترام به کرامت انسانی گفت : تحقق این مسائل موجب پایداری ثبات و آرامش شده و امروز موضوع حقوق بشر مسئله ای است که اهمیت آن در جهان رو به افزایش بوده و تاثیرات بسزایی را نیز داشته است.

کال می ری با بیان اینکه نقض حقوق بشر یک نگرانی مشترک برای تمام کشورها است افزود : ما از اکتبر 2003 گفتگوهایی را در زمینه حقوق بشر با ایران داشته ایم و این گفتگو ها تا به امروز ادامه داشته و از تلاش دو کشور در این چارچوب خرسند هستیم .



وی همچنین از توافق با منوچهر متکی برای انجام دور بعدی مذاکرات حقوق بشری بین ایران و سوئیس خبر داد و گفت : دور مقدماتی این گفتگوها امروز آغاز می شود.

خبرنگاری با اشاره به حمایت صریح آژانس بین المللی انرژی اتمی ازهمکاریهای ایران در قالب طرح اقدام و رفع تمام ابهامات این نهاد بین المللی در خصوص فعالیتهای هسته ای کشورمان از موضع سوئیس را در این خصوص از کال می ری جویا شد که وی از همکاریهای ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل تقدیر کرد.