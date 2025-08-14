پیام تبریک رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران به زهرا نعمتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری در پیامی انتخاب زهرا نعمتی به عنوان مسئول برتر آسیا را به وی تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
سرکار خانم زهرا نعمتی
بانوی پرافتخار ورزش جمهوری اسلامی ایران
با کمال افتخار و مسرت، انتخاب شایسته سرکار عالی به عنوان «مسئول برتر آسیا» از سوی کمیته پارالمپیک قاره کهن را صمیمانه و از سوی خانواده بزرگ ورزش پارالمپیک کشور، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
این افتخار ارزشمند، نهتنها نمایانگر توانمندیهای فردی، پشتکار ستودنی و دستاوردهای درخشان شما در عرصه ورزش و مدیریت است، بلکه برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ورزش ایران و سندی روشن از نقشآفرینی بانوان شایسته این مرز و بوم در میادین بینالمللی به شمار میآید.
این موفقیت، نتیجه تلاشهای پیوسته و دستاوردهای برجسته سرکار عالی است که در تعاملات و همکاریهای ورزشی میان کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران و کمیته پارالمپیک آسیا نیز بهخوبی نمایان شد و زمینه این انتخاب شایسته را فراهم آورد.
بیتردید، حضور پرثمر شما در آوردگاههای المپیک و پارالمپیک، همراه با ایفای نقش فعال و اثرگذار در عرصههای مدیریتی و تربیت نسل جدیدی از قهرمانان، تصویری شفاف و الهامبخش از توانمندی بانوی ایرانی را در سطح قاره و جهان ترسیم کرده است.
اینجانب، به نمایندگی از جامعه ورزش پارالمپیک کشور، این موفقیت درخشان را به سرکار عالی، خانواده ارجمندتان و ملت شریف ایران تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان استمرار سلامتی، عزت و توفیقات روزافزونتان را در مسیر خدمت به ورزش کشور و اعتلای نام ایران عزیز مسئلت دارم.
غفور کارگری
رئیس کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران»
