پیام تبریک رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران به زهرا نعمتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری در پیامی انتخاب زهرا نعمتی به عنوان مسئول برتر آسیا را به وی تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم زهرا نعمتی

بانوی پرافتخار ورزش جمهوری اسلامی ایران

با کمال افتخار و مسرت، انتخاب شایسته سرکار عالی به عنوان «مسئول برتر آسیا» از سوی کمیته پارالمپیک قاره کهن را صمیمانه و از سوی خانواده بزرگ ورزش پارالمپیک کشور، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این افتخار ارزشمند، نه‌تنها نمایانگر توانمندی‌های فردی، پشتکار ستودنی و دستاوردهای درخشان شما در عرصه ورزش و مدیریت است، بلکه برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ورزش ایران و سندی روشن از نقش‌آفرینی بانوان شایسته این مرز و بوم در میادین بین‌المللی به شمار می‌آید.

این موفقیت، نتیجه تلاش‌های پیوسته و دستاوردهای برجسته سرکار عالی است که در تعاملات و همکاری‌های ورزشی میان کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران و کمیته پارالمپیک آسیا نیز به‌خوبی نمایان شد و زمینه این انتخاب شایسته را فراهم آورد.

بی‌تردید، حضور پرثمر شما در آوردگاه‌های المپیک و پارالمپیک، همراه با ایفای نقش فعال و اثرگذار در عرصه‌های مدیریتی و تربیت نسل جدیدی از قهرمانان، تصویری شفاف و الهام‌بخش از توانمندی بانوی ایرانی را در سطح قاره و جهان ترسیم کرده است.

اینجانب، به نمایندگی از جامعه ورزش پارالمپیک کشور، این موفقیت درخشان را به سرکار عالی، خانواده ارجمندتان و ملت شریف ایران تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان استمرار سلامتی، عزت و توفیقات روزافزونتان را در مسیر خدمت به ورزش کشور و اعتلای نام ایران عزیز مسئلت دارم.

غفور کارگری

رئیس کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران»