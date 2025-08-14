  1. ورزش
پیام تبریک رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران به زهرا نعمتی

در پی انتخاب زهرا نعمتی به عنوان مسئول برتر آسیا، غفور کارگری با صدور پیامی این موفقیت را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری در پیامی انتخاب زهرا نعمتی به عنوان مسئول برتر آسیا را به وی تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم زهرا نعمتی

بانوی پرافتخار ورزش جمهوری اسلامی ایران

با کمال افتخار و مسرت، انتخاب شایسته سرکار عالی به عنوان «مسئول برتر آسیا» از سوی کمیته پارالمپیک قاره کهن را صمیمانه و از سوی خانواده بزرگ ورزش پارالمپیک کشور، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

این افتخار ارزشمند، نه‌تنها نمایانگر توانمندی‌های فردی، پشتکار ستودنی و دستاوردهای درخشان شما در عرصه ورزش و مدیریت است، بلکه برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ورزش ایران و سندی روشن از نقش‌آفرینی بانوان شایسته این مرز و بوم در میادین بین‌المللی به شمار می‌آید.

این موفقیت، نتیجه تلاش‌های پیوسته و دستاوردهای برجسته سرکار عالی است که در تعاملات و همکاری‌های ورزشی میان کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران و کمیته پارالمپیک آسیا نیز به‌خوبی نمایان شد و زمینه این انتخاب شایسته را فراهم آورد.

بی‌تردید، حضور پرثمر شما در آوردگاه‌های المپیک و پارالمپیک، همراه با ایفای نقش فعال و اثرگذار در عرصه‌های مدیریتی و تربیت نسل جدیدی از قهرمانان، تصویری شفاف و الهام‌بخش از توانمندی بانوی ایرانی را در سطح قاره و جهان ترسیم کرده است.

اینجانب، به نمایندگی از جامعه ورزش پارالمپیک کشور، این موفقیت درخشان را به سرکار عالی، خانواده ارجمندتان و ملت شریف ایران تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان استمرار سلامتی، عزت و توفیقات روزافزونتان را در مسیر خدمت به ورزش کشور و اعتلای نام ایران عزیز مسئلت دارم.

غفور کارگری

رئیس کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران»

