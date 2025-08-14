https://mehrnews.com/x38Mjg ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰ کد خبر 6560230 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰ فعالیت موکب شهدای بابالرضا خراسان شمالی در نجف بجنورد- موکب شهدای بابالرضا خراسان شمالی در نجف اشرف از سهشنبه خدمترسانی به زائرین اربعین حسینی را آغاز کرده است. دریافت 70 MB کد خبر 6560230 کپی شد مطالب مرتبط اربعین دلدادگان حسینی در ۵۵ نقطه از استان سمنان برگزار شد خدمت رسانی موکب شهدای کربلا اوقاف زنجان ۲ روز بعد از اربعین ادامه دارد خدمت رسانی ۲۰۰۰ موکب در راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی برچسبها موکب موکبهای حسینی نجف اشرف اربعین 1404
