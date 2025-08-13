واکنش شدید اللحن قطر به اظهار نظر جدید نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت خارجه قطر به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره رویای موسوم به اسرائیل بزرگ واکنش نشان داد و به شدت این اظهارات نتانیاهو را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: قطر مراتب محکومیت و انزجار خود را از اظهارات نخست وزیر رژیم اشغالگر درباره آنچه به اسرائیل بزرگ موسوم است اعلام می دارد و آنرا دنباله خط مشی مبتنی بر زورگویی اشغالگران و بحران آفرینی و نزاع و تعدی آشکار به حاکمیت کشورها و قانون بین المللی و منشور سازمان ملل و قطعنامه های مشروع بین المللی می داند.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: این ادعاهای پوچ و اظهارات تحریک آمیز عبث گزندی به حقوق مشروع کشورها و ملتهای عربی وارد نخواهد کرد.

همچنین وزارت خارجه قطر بر ضرورت همبستگی جامعه جهانی با این اقدامات تحریک آمیز که منطقه را در معرض خشونت و هرج و مرج بیشتر قرار می دهد، تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: وزارت خارجه قطر بر حمایت کامل قطر از همه تلاشهای مربوط به برقراری صلح عادلانه و پایدار در منطقه و تحکیم امنیت و ثبات منطقه ای و بین المللی تاکید می کند.

گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تأکید بر «ارتباط عاطفی» خود با رویای «اسرائیل بزرگ»، بار دیگر بحث جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه تل‌آویو را زنده کرد؛ اظهاراتی که موجی از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با شبکه «i۲۴ مدعی شد: من در یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خورده‌ام.

او همچنین اعلام کرد که تل‌آویو با «کشورهای متعددی» در حال گفتگوست که می‌توانند میزبان فلسطینی‌ها باشند.

طبق گزارش شبکه الجزیره، این اظهارات که در بحبوحه تداوم تبلیغات محافل صهیونیستی پیرامون مفهوم «اسرائیل بزرگ» مطرح شد، یادآور دیدگاه‌های ارائه‌شده از سوی مؤسساتی چون «مؤسسه تورات و زمین» است که مدعی هستند مرزهای تاریخی رژیم جعلی از رود فرات در شرق تا رود نیل در جنوب امتداد می‌یابد؛ طرحی که دربردارنده تصرف بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های عربی فراتر از فلسطین اشغالی است.