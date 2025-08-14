به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح روز پنجشنبه در دیدار «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت با حجت الاسلام کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام اظهار کرد: ماه‌ها پیش از فرا رسیدن ایام اربعین، جلسات ستاد اربعین استان به صورت منظم و با حضور کمیته‌های تخصصی برگزار شد و با استان عراقی همسایه ما نیز دیپلماسی مؤثر و هماهنگی‌های لازم انجام گرفت.

وی افزود: ایلام به عنوان دروازه عتبات و پایتخت خادمان شهدا ظرفیت ویژه‌ای برای پذیرش حجم بیش از ۳.۵ میلیون نفر زائر در اربعین حسینی دارد.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه ایلام تنها استانی است که میزبانی زائران حسینی در آن به ایام اربعین محدود نمی‌شود، افزود: هر سال بیش از هشت میلیون زائر از این استان عبور می‌کنند و به طور متوسط ماهانه ۵۰۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت می‌شود.

کرمی با بیان اینکه امسال در ایام عرفه، تاسوعا، عاشورا و اربعین، بدون وقوع هیچ حادثه ناگواری، عبور و مرور زائران با آرامش کامل انجام شد، گفت: در شش روز ایام اوج اربعین، تردد از ۲۱۰ هزار نفر در روز گذشت و در دو روز متوالی به بیش از ۲۵۰ هزار نفر رسید که رکورد پیشین این مرز ۲۴۰ هزار تردد در یک روز را شکست.

وی بیان کرد: در ۱۷ مرداد، با ثبت ۲۷۰ هزار تردد، بالاترین میزان رفت‌وآمد زوار اربعین حسینی در تاریخ مرز مهران رقم خورد.

استاندار ایلام با قدردانی از حضور میدانی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در اربعین، ادامه داد: امام جمعه ایلام به طور کامل چه در مباحث فرهنگی، اقامه نماز اول وقت و حضور میدانی در شهرستان‌ها و مرز پای کار اربعین بودند و این حضور برای خادمان زائران دلگرم‌کننده و ارزشمند بود.

وی تاکید کرد: توجه ویژه دولت چهاردهم و رئیس‌جمهور و تأکیدات وزیر کشور، موجب شد تا همه دستگاه‌ها، مردم و رسانه‌های استان با همدلی و یک‌صدایی در خدمت به زائران کوشا باشند و امیدواریم در موج بازگشت زوار نیز تا شنبه بتوانیم این روند آبرومند را با همان روش ادامه دهیم.