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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

کاروان «هم‌کلاسی» به نام ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، راهی سمنان شد

کاروان «هم‌کلاسی» به نام ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، راهی سمنان شد

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از ورود کاروان «هم‌کلاسی» به استان خبر داد و گفت: این کاروان به یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند حرکت کرده است.

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود کاروان «هم‌کلاسی» به استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این کاروان با نام و یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب، با هدف ترویج فرهنگ احسان و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید حرکت کرده است.

وی با اشاره به اهداف این پویش ملی اظهار کرد: کاروان «هم‌کلاسی» نمادی از همدلی و همراهی برای کاهش محرومیت تحصیلی و تأمین ملزومات آموزشی دانش‌آموزان نیازمند است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان توضیح داد: این پویش با هدف ایجاد فرصتی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس برگزار می‌شود.

ذوالفقاری از مردم خیراندیش استان دعوت کرد: روز شنبه، ۲۱ شهریورماه، با حضور در حاشیه اجتماعات شهر سمنان از کاروان «هم‌کلاسی» استقبال کرده و در این حرکت برای حمایت از آینده‌ سازان کشور مشارکت کنند.

کد مطلب 6943794

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