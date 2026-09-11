محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود کاروان «همکلاسی» به استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این کاروان با نام و یاد ۱۶۸ شهید دانشآموز میناب، با هدف ترویج فرهنگ احسان و حمایت از دانشآموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید حرکت کرده است.
وی با اشاره به اهداف این پویش ملی اظهار کرد: کاروان «همکلاسی» نمادی از همدلی و همراهی برای کاهش محرومیت تحصیلی و تأمین ملزومات آموزشی دانشآموزان نیازمند است.
مدیر کل کمیته امداد استان سمنان توضیح داد: این پویش با هدف ایجاد فرصتی برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری همزمان با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس برگزار میشود.
ذوالفقاری از مردم خیراندیش استان دعوت کرد: روز شنبه، ۲۱ شهریورماه، با حضور در حاشیه اجتماعات شهر سمنان از کاروان «همکلاسی» استقبال کرده و در این حرکت برای حمایت از آینده سازان کشور مشارکت کنند.
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