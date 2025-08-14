مراسم جاماندگان اربعین در خراسان جنوبی؛ ۴۱ بقعه هدف پیاده روی عزاداران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با اربعین حسینی مردم دل سوخته از ماتم اهل بیت (ع) و آن‌هایی که امسال نتوانستند در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنند به صورت دیگری ارادت خود را به ساحت معصومین (ع) و به ویژه امام حسین (ع) نشان دادند.

این مردم داغدار ماتم کاروان سید الشهدا (ع) به سمت نقاط مختلفی در شهر خود که عمدتاً بقاع متبرکه است در حرکت هستند.

حجت الاسلام پرویز بخشی پور مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در این زمینه امسال، ۴۱ بقعه متبرکه در سراسر استان به عنوان مراکز اصلی اجرای مراسم ویژه جاماندگان اربعین انتخاب شده است و مردم عزادار در این مراکز حضور خواهند داشت.

بخشی‌پور افزود: این بقاع به عنوان قطب‌های فرهنگی مذهبی در هر شهرستان، به بهترین مکان‌ها برای برگزاری آیین‌های معنوی و فرهنگی جاماندگان اربعین تبدیل شده‌اند.

وی بیان کرد: شهرستان بیرجند با چهار بقعه شامل امامزادگان باقریه، سید ابراهیم رضا حنبل، مجتمع فرهنگی مقدر، و امامزاده سلطان قریش میزبان این مراسم است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی افزود: شهرستان قاین با ۶ بقعه امامزاده حسن و افضل قومنجان، زید بن محمد قاین، بی‌بی زبیده خاتون اسفشاد، زید بن موسی بن جعفر آفریز، امامزاده عبدالله بادامک، و میرعبدالله و میرعبدالرزاق بزن‌آباد شاهد برگزاری این مراسم خواهد بود.

وی اضافه کرد: در شهرستان نهبندان با سه بقعه، شهرستان خوسف با سه بقعه، شهرستان طبس با ۶ بقعه، شهرستان فردوس با پنج بقعه، سرایان با سه بقعه، بشرویه با سه بقعه، خضری دشت بیاض با یک بقعه، سربیشه با سه بقعه، زیرکوه با چهار بقعه میزبان برگزاری این مراسم خواهد بود.

حجت‌الاسلام پرویز بخشی‌پور افزود: بقاع متبرکه شاخص شهرستان‌هایی همچون بیرجند، قاین، نهبندان و طبس میزبان برنامه‌های ویژه شامل قرائت زیارت اربعین، سخنرانی‌های مذهبی، مداحی و پذیرایی از زائران حسینی خواهد بود.

گفتنی است در طول مسیر نیز صدها موکب خدمت رسانی و پذیرایی از زائران را به عهده خواهند داشت.