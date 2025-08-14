پاسخ مقتدرانه پدر شهید نوفرستی به اظهارات نتانیاهو

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنج شنبه همزمان با اربعین حسینی پیکر شهید یونس نوفرستی از شهدای حملات ناجوانمردانه دشمن صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بر روی دستان مردم مؤمن و ولایی بیرجند تشییع شد.

در حاشیه این مراسم پدر شهید یونس نوفرستی در جمع رسانه‌ها در پاسخی مقتدرانه به اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل گفت: ما احتیاجی به دشمن ایران و اسلام نداریم و حتی اگر از گرسنگی بمیریم نیز دست به سوی اجنبی دراز نخواهیم کرد.

وی بیان کرد: هر دشمنی که طمع به ملک ایران دارد این را از دل خود بیرون کند.

نوفرستی ادامه داد: مردم ایران بی برقی و بی آبی را تحمل می‌کنند ولی دست به سوی دشمن دراز نمی‌کنند چنان که حضرت زینب این گونه نبود.

پدر شهید نوفرستی یادآور شد: ما خودمان بلدیم مشکل خود را حل کنیم و اینها، صهیونیست‌ها اگر بلد هستند مشکل جمعیت اندک خود را حل کند و نمی‌خواهد برای ۹۰ میلیون ایرانی ترحم کنند.

وی گفت: مردم ایران همانگونه که تاکنون پشتیبان ولایت فقیه بوده‌اند در ادامه نیز همینگونه خواهند بود و باز می گویم ما خودمان مشکل خود را حل خواهیم کرد و احتیاج به کسی نداریم.