خدمت رسانی موکب شهدای کربلا اوقاف زنجان ۲ روز بعد از اربعین ادامه دارد

حجت‌الاسلام سید موسی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با اشاره به خدمات رسانی موکب شهدای کربلا اوقاف زنجان به زائران مسیر بازگشت از اربعین در مرز خسروی، گفت: خدمت رسانی موکب شهدای کربلا اوقاف زنجان ۲ روز بعد از اربعین نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه توزیع روزانه ۱۰ هزار وعده غذایی و ۲۰ هزار وعده پذیرایی موکب شهدای کربلا اوقاف زنجان در مرز خسروی، افزود: اربعین حسینی زنده نگهداشتن یاد قیام اباعبدالله الحسین است تا مسیر مقاومت و ایثار ایشان همچنان ادامه داشته باشد و مسلمانان با الگو قرار دادن ایشان، زندگی همراه با عزت و شجاعت داشته باشند و تسلیم خواسته های دشمنان و طاغوت نشوند. انقلاب اسلامی ایران هم در این مسیر حسینی همراه با عزت است و انشالله تا رسیدن به سر منزل مقصود با همراهی مردم عزیز و رهبری مقتدر ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: در روز سیزدهم مردادماه به مرز خسروی رسیدیم و شروع به استقرار کردیم و از روز چهاردهم خدمات رسانی پذیرایی موکب شروع شد و در روزهای بعد سایر خدمت ها مثل توزیع وعده‌های های صبحانه، ناهار و شام و پخت نان شروع شد، محل استقرار موکب ما قبل از پایانه مرزی است و بیشتر زائران با خودروهای عمومی در این فاصله پیاده شده و به سمت پایانه حرکت می کنند

مسئول موکب شهدای کربلا اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در طی طول ۱۳ روز فعالیت موکب برپایی نمازهای جماعت، توزیع محصولات فرهنگی پرچم و پوستر، گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم تروریستی صهیونی و توزیع وعده‌های غذایی و پذیرایی میان وعده را برای زائران ارجمند اربعین امام حسین (ع) را اجرا کردیم که امیدواریم این خدمات ناقابل مورد قبول زائران گرامی، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و خداوند متعال قرار گرفته شده باشد.

وی افزود: ۵۲ خادم فعال در موکب از راننده و آشپز و توزیع کننده آب و غذا و برپاکننده داربست تجهیزات و روحانیون مبلغ دینی همه در تلاش بودند تا بتوانند خدمت رسانی را به بهترین وجه اجرا کرده و ادامه دهند و موکب بصورت ۲۴ ساعته فعالیت داشته باشد.

حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: این موکب با درآمدهای موقوفات با نیات حسینی، همیاری امامزادگان و بقاع متبرکه و کمک خیرین و نذردهندگان و با کمک همکاران اوقاف و خادمین افتخاری مردمی برپا شده و خدمت رسانی کرد که لازم میدانم از تمامی عوامل پشتیبانی و اجرایی و خادمین تشکر کنم. خدمت رسانی ما در مرز خسروی کرمانشاه تا ۲۵ مردادماه ادامه دارد تا در هنگام موج بازگشت زائران از اربعین نیز بتوانیم انجام وظیفه کنیم.

مسئول موکب شهدای کربلا گفت: از تمامی مسئولان و خادمین فعال در محور خسروی کرمانشاه تشکر می کنم اما با توجه به مشاهدات، زائران هنگام بازگشت از سفر اربعین و خروج از پایانه مرزی خسروی به قسمتی هدایت می شوند که در آن قسمت موکبی پیش بینی نشده است و همین باعث کمبود خدمات در این بخش شده که از مسئولین تقاضا داریم در سالهای آینده پیش بینی های لازم را برای حل این مسئله انجام دهند.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: تمام موکب ها در قسمت ورود به عراق مستقر هستند و آمادگی کامل برای خدمات رسانی دارند در روزهای انتهایی پیاده روی اربعین با کمبود زائر مواجه می شوند و حتی به همین خاطر شروع به جمع آوری می‌کنند در حالی که در یک بخش دیگر پایانه بعلت نبودن موکب زائر با کمبود خدمات مواجه می شود.