خدمات اوقاف به زائران اربعین در سه محور فرهنگی،قرآنی و رفاهی است

حجتالاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای خدمترسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: محور خسروی تنها به نقطه صفر مرزی محدود نیست، بلکه از مبادی ورودی استان آغاز میشود و تا خروج زائران از کرمانشاه ادامه دارد.
وی افزود: ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان در این مسیر، خدمات مورد نیاز زائران را در سه بخش فرهنگی، قرآنی و رفاهی ارائه میدهد تا زمینه آرامش و بهرهمندی هرچه بیشتر آنان فراهم شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت موکبهای این مجموعه در بقاع متبرکه استان، گفت: موکبهای اوقاف در اماکنی همچون امامزاده باقر (ع) بیستون، امامزاده احمد بن اسحاق (ره) و دیگر بقاع متبرکه مستقر خواهند شد و هر نقطهای که ظرفیت خدمترسانی داشته باشد، تحت پوشش قرار میگیرد.
حجتالاسلام صالحی با بیان اینکه امسال مرز سومار نیز در برنامههای اوقاف جایگاه ویژهای دارد، تصریح کرد: با هماهنگی استانداری و دستگاههای اجرایی، خدمات رفاهی و پذیرایی در این مرز نیز ارائه میشود و در مرز خسروی نیز موکب اوقاف بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود و علاوه بر وعدههای غذایی، بستههای آماده برای زائران در حال تردد توزیع میشود.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و قرآنی اوقاف در ایام اربعین، خاطرنشان کرد: استقرار مبلغان دینی، برگزاری نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، اجرای محافل انس با قرآن، جلسات تفسیر و برنامههای فرهنگی از جمله اقداماتی است که با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای زائران در طول مسیر اربعین اجرا خواهد شد.
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