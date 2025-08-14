خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- محراب علوی: در چهلمین روز از عزای حسینی، هنگامه‌ای که زمین و آسمان در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) به اشک و آه می‌نشینند، جاده‌های منتهی به کربلا شاهد گام‌های عاشقانی است که با دلی سرشار از ارادت، به زیارت حرم یار می‌روند. مرزهای شلمچه و چذابه، چون قلب‌های تپنده‌ای در جنوب ایران، پذیرای میلیون‌ها زائری هستند که با پای پیاده یا سواره، از گوشه و کنار جهان به عشق حسین (ع) رهسپار عتبات عالیات شده‌اند. این مرزها، که در ایام اربعین به نماد وحدت و ایثار تبدیل می‌شوند، داستان‌هایی از عشق و خدمت بی‌منت را روایت می‌کنند.

هرساله، در این ایام، خوزستان به میعادگاهی برای عاشقان حسینی بدل می‌شود. از طلوع آفتاب تا نیمه‌شب، صدای زنگ کاروان‌ها، نوای «لبیک یا حسین» و عطر نذری‌های مواکب، فضا را آکنده از معنویت می‌کند. زائران، خسته از راهی طولانی اما سرشار از شور زیارت، در این مرزها نه‌تنها با استقبال گرم موکب‌داران مواجه می‌شوند، بلکه از خدمات گسترده دستگاه‌های اجرایی و نیروهای داوطلب بهره‌مند می‌گردند. این خدمت‌رسانی، که ریشه در فرهنگ ایثار و مهمان‌نوازی ایرانی دارد، جلوه‌ای از همدلی و اتحاد را به نمایش می‌گذارد.

اربعین، آئینی است که مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را در هم می‌شکند و انسان‌ها را در یک هدف والا متحد می‌کند. در این میان، مرزهای شلمچه و چذابه به‌عنوان دروازه‌های ورود و خروج زائران، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند. از تأمین غذای گرم و آب خنک گرفته تا خدمات حمل‌ونقل و نظافت، همه و همه در راستای تسهیل این سفر معنوی فراهم شده است تا زائران حسینی با خاطری آسوده به دیار خود بازگردند.

با نزدیک شدن به اوج بازگشت زائران اربعین حسینی، مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان همچنان پرتردد و پرجنب‌وجوش است. بر اساس گزارش‌های رسمی، از چهارم تا بیست‌ویکم مردادماه سال جاری، بیش از یک میلیون و ۹۰۴ هزار زائر از مرزهای خوزستان تردد کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از مرز شلمچه و ۴۳۹ هزار نفر از مرز چذابه عبور کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده حجم عظیم زائرانی است که از این دو گذرگاه برای زیارت عتبات عالیات استفاده کرده‌اند.

حجت‌الاسلام سید محمود موسوی، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان، از تداوم خدمات‌رسانی به زائران در مرز شلمچه خبر داد. به گفته وی، اگرچه از ۲۵ صفر تعداد مواکب در مسیر رفت کاهش می‌یابد اما خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت تا پایان مردادماه به‌صورت شبانه‌روزی ادامه خواهد داشت. تأمین سه وعده غذایی، آب، یخ و گاز به‌صورت رایگان برای موکب‌داران از جمله اقداماتی است که برای رفاه حال زائران در نظر گرفته شده است. این اقدامات، که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود، تضمین‌کننده کیفیت خدمات تا پایان ایام اربعین است.

در مرز شلمچه، ۱۵۰ نیروی خدمات شهری مستقر هستند که وظیفه نظافت مواکب، پایانه مرزی شلمچه، بصره و میدان مقاومت خرمشهر را بر عهده دارند. همچنین، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان با تأمین ۱۸۰ هزار لیتر سوخت برای خودروهای خدمات شهری، نقش مهمی در پشتیبانی لجستیکی این عملیات ایفا کرده است. محمد بنی‌سعید، مدیر این شرکت، سوخت‌رسانی بی‌وقفه را «نماد افتخار و عشق» در این مرز توصیف کرد.

تداوم خدمات در چذابه

در مرز چذابه نیز خدمات‌رسانی با شدت و قوت ادامه دارد. علی شمسی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز، اعلام کرد که خدمات در این مرز تا پنج روز پس از اربعین ادامه خواهد یافت. با توجه به اوج‌گیری بازگشت زائران از روز ۲۴ مرداد، شهرداری اهواز با استقرار ۱۲۰ نیروی خدماتی، ۵۰ راننده ماشین‌آلات خدمات شهری و چهار خودروی آتش‌نشانی، شرایط را برای تردد آسان و ایمن زائران فراهم کرده است. شمسی تأکید کرد که این خدمات با هدف جلب رضایت زائران و بدون هیچ خللی ارائه می‌شود، حتی با وجود تردد بالای زائران ایرانی و خارجی.

وی افزود: جمعیت زائران در برخی مواقع به‌قدری زیاد است که پیش‌بینی دقیق آن دشوار می‌شود، اما تمام تلاش ما این است که خدمات‌رسانی با کیفیت ادامه یابد. پایگاه ثامن‌الائمه در مسیر حمیدیه نیز برای تسهیل تردد اتباع خارجی از مرز چذابه در نظر گرفته شده است.

آمار تردد زائران

محمد جولانژاد، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، آمار دقیقی از تردد زائران ارائه کرد. طبق گزارش وی، در بازه زمانی ذکرشده، ۶۹۴ هزار زائر ایرانی از مرزهای شلمچه و چذابه وارد کشور شده و بیش از یک میلیون زائر ایرانی از این مرزها خارج شده‌اند. همچنین، ۴۰ هزار زائر خارجی وارد و ۸۴ هزار زائر خارجی از این دو مرز خارج شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده نقش محوری خوزستان به‌عنوان دروازه زیارت اربعین است.

ثبت‌نام بی‌سابقه در سامانه سماح

محمد امین یاقوت، مدیر حج و زیارت خوزستان، از ثبت‌نام بیش از سه میلیون و ۲۳۰ هزار زائر در سامانه سماح در سطح کشور خبر داد. در استان خوزستان نیز بیش از ۴۵۲ هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین ثبت‌نام کرده‌اند که رکوردی جدید در پنج سال گذشته محسوب می‌شود. این حجم بالای ثبت‌نام نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از این آئین معنوی است.

چشم‌انداز خدمت‌رسانی

خدمات‌رسانی در مرزهای شلمچه و چذابه تنها به تأمین غذا و سوخت محدود نمی‌شود. از نظافت گسترده تا تأمین وسایل حمل‌ونقل و استقرار نیروهای آتش‌نشانی، تمام تلاش‌ها برای ایجاد تجربه‌ای امن و راحت برای زائران متمرکز شده است. حضور نیروهای خدماتی از شهرهای مختلف و همکاری دستگاه‌های اجرایی نشان‌دهنده عزم ملی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم است.

اربعین حسینی، آئینی است که قلب‌های عاشقان را به هم پیوند می‌دهد و مرزهای شلمچه و چذابه را به نمادهایی از ایثار و خدمت تبدیل کرده است. در این روزها، که میلیون‌ها زائر با پای پیاده یا سواره به سوی کربلا رهسپار شده و اکنون در حال بازگشت هستند، خدمت‌رسانان بی‌ادعا در این مرزها، با دستان پرمهر و دل‌های سرشار از عشق، به استقبال زائران می‌روند. این صحنه‌ها، که سرشار از شور حسینی و عطر ایثار است، یادآور این حقیقت ابدی است که عشق به حسین (ع) نه‌تنها در قلب‌ها، بلکه در خدمت به خلق خدا نیز متجلی می‌شود. باشد که این مسیر عشق و زیارت، همواره پررونق و پربرکت بماند و زائران حسینی با دلی آرام و خاطری آسوده به خانه بازگردند.