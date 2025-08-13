ممنوعیت موقت فعالیت ماینرها؛ روش‌ شناسایی غیرمجازها اعلام شد

یاسر سوادکوهی، مدیرکل دفتر امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واردات ماینر اظهار کرد: طبق قانون، ورود این کالاها باید حتماً در سامانه تجارت ثبت شود و تشریفات قانونی انجام گیرد.

وی درباره اینکه طبق اعلام گمرک واردات ماینر ممنوع است، افزود: آنچه در حال حاضر گمرک اعلام می‌کند با آنچه ما در عمل مشاهده می‌کنیم، کمی مغایرت دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر تنها راه شناسایی محل فعالیت ماینرهای غیرمجاز، استفاده از اطلاعات دیسپاچینگ وزارت نیرو است. در جلسه روز یکشنبه نیز مصوب شد که این بخش آمار و اطلاعات دقیق را به فراجا یا سایر ضابطان ارائه کند تا آنها برخورد لازم را انجام دهند.

سوادکوهی تصریح کرد: هنوز مسیر دیگری برای شناسایی دستگاه‌های غیر مجاز که از برق عمومی استفاده می‌کنند وجود ندارد و باید از همین روش استفاده شود که البته اطلاعات نسبتاً خوبی هم تاکنون به دست آمده است.

وی افزود: در گذشته که مجوز فعالیت وجود داشت، مزارع قانونی و کارگاه‌ها با اخذ مجوز از وزارت مربوطه فعالیت می‌کردند، اما از تیرماه سال جاری، بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، حتی دارندگان پروانه نیز اجازه فعالیت ندارند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر هیچ مجوز فعالیتی وجود ندارد و این محدودیت تا پایان فصل گرم ادامه خواهد داشت. این شرایط مشابه محدودیت واردات برنج در زمان برداشت است که با وجود مجوز، اجازه فعالیت داده نمی‌شود.

وی درباره اینکه چرا واردات ماینر ردیف تعرفه جداگانه ندارد، تصریح کرد: این موضوع باید از سازمان توسعه تجارت پیگیری شود.