جزئیات خدمات امدادی ارائه شده به زائران اربعینی در کشور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، از استقرار ۸۲۰۰ نفر داوطلب شامل پزشکان، پرستاران و تیم‌های امداد و نجات در قالب ۱۸۵ موکب درمانی در کشور عراق خبر داد. وی گفت: تا این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، یک میلیون و ۵۸۳۳۷ مورد ویزیت برای زائران عزیز انجام شده که نزدیک به ۸۱۰ هزار مورد آن مربوط به ویزیت‌های عمومی و مابقی ویزیت‌های تخصصی بوده است.

خالدی افزود: بیش از ۴ میلیون و ۸۰ هزار مورد خدمت به زائران در این مدت ارائه شده که یک میلیون و ۸۹۸۵۶۰ مورد توسط همکاران ما در هلال‌احمر، یک میلیون و ۳۲۸ هزار مورد توسط داوطلبان هلال‌احمر و ۸۵۴ هزار مورد نیز توسط داوطلبان و هلال‌احمر عراق به زائران ایرانی و خارجی ارائه شده است. در کشور عراق ما به سه گروه زائر خدمت‌رسانی می‌کنیم که طبیعتاً زائران ایرانی در اولویت قرار دارند، اما زائران کشورهای دیگر و حتی مردم عراق نیز از خدمات هلال‌احمر بهره‌مند می‌شوند. همه ما میزبان زائران آقا اباعبدالله الحسین (ع) هستیم.

وی درباره توصیه‌های بهداشتی به زائران گفت: یکی از مهم‌ترین مواردی که به همه زائران تأکید می‌کردیم، پیشگیری از گرمازدگی بود. از میان زائران مشرف‌شده، ۱۰۸ هزار و ۱۰۸ نفر دچار درجات خفیف تا شدید گرمازدگی شدند که برای ۱۶۴۲۶ نفر از آنان سرم‌درمانی انجام شده است.

سخنگوی هلال‌احمر ادامه داد: برای بیماران دارای بیماری‌های خاص، ۲۲۵۱۶۷ مورد پانسمان انجام شده و نزدیک به ۵۳۵۰ جراحی کوچک و سرپایی صورت گرفته است. همچنین بیماران قلبی نیز با توجه به احتمال بروز مشکلات ناشی از گرمازدگی و خستگی مسیر، تحت مراقبت قرار گرفتند و تاکنون ۵۳۳ مورد اکوکاردیوگرافی و ۱۱۰۰ مورد نوار قلب برای آنان انجام شده است.

خالدی گفت: بیماران فشار خون و بیماران دیابتی همچنان در دستور کار پزشکان و پرستاران قرار دارند و ۲۹۰۸۸۴ مورد کنترل فشار خون برای زائران انجام شده است.

وی در پایان درباره تأمین دارو افزود: یکی از نگرانی‌های زائران موضوع دارو بود که ما از ده روز پیش از آغاز عملیات اربعین، بحث انتقال داروها از ایران به عراق را آغاز کردیم تا خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.