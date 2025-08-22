  1. استانها
  2. زنجان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

استفاده از پساب تصفیه‌شده برای توسعه صنایع کم‌آب‌بر در استان زنجان

زنجان- نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از منابع پایدار حاصل از فاضلاب تصفیه‌شده می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی منطقه ایفا کند.

منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی در استان زنجان گفت: استفاده از منابع پایدار حاصل از فاضلاب تصفیه‌شده می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی منطقه ایفا کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع زیرزمینی، بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده برای استقرار صنایع کم‌آب‌بر در استان، علاوه بر جلوگیری از فشار بر آب‌های زیرزمینی، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد.

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس افزود: استفاده از این منابع جایگزین، مسیر توسعه پایدار صنعتی را هموار می‌سازد و می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌های کشور باشد.

علمیردانی افزود: مدیریت بهینه آب و حرکت به سمت استفاده از منابع جایگزین همچون پساب تصفیه‌شده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی است و می‌تواند از بروز بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از افت منابع آب زیرزمینی جلوگیری کند.

