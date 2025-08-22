منصور علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی در استان زنجان گفت: استفاده از منابع پایدار حاصل از فاضلاب تصفیه‌شده می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی منطقه ایفا کند.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های منابع زیرزمینی، بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده برای استقرار صنایع کم‌آب‌بر در استان، علاوه بر جلوگیری از فشار بر آب‌های زیرزمینی، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را نیز فراهم خواهد کرد.

نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس افزود: استفاده از این منابع جایگزین، مسیر توسعه پایدار صنعتی را هموار می‌سازد و می‌تواند الگویی موفق برای دیگر استان‌های کشور باشد.

علمیردانی افزود: مدیریت بهینه آب و حرکت به سمت استفاده از منابع جایگزین همچون پساب تصفیه‌شده، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در شرایط کنونی است و می‌تواند از بروز بحران‌های زیست‌محیطی ناشی از افت منابع آب زیرزمینی جلوگیری کند.