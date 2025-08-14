به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آئین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در گلپایگان، شهرداری و شورای اسلامی شهر با برپایی موکب خدمت‌رسانی، پذیرای زائران و شرکت‌کنندگان این مراسم معنوی شدند.

احسان مهاجری شهردار گلپایگان، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در مراسم جاماندگان اربعین، اظهار کرد: برپایی این موکب تلاشی است در راستای گرامیداشت یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و خدمت به عاشقان آن حضرت که امکان حضور در کربلای معلی را نیافتند.

وی افزود: شهرداری همواره آماده خدمت‌رسانی به شهروندان در مناسبت‌های مذهبی و ملی است و برپایی این موکب نیز با همین رویکرد صورت پذیرفت.

مهاجری خاطرنشان کرد: هدف ما از برپایی این موکب، فراهم کردن فضایی معنوی و صمیمی برای مردم است تا هر کسی که نتوانسته در پیاده‌روی اربعین شرکت کند، بتواند لحظاتی با یاد امام حسین (ع) و آموزه‌های عاشورایی همراه باشد.

وی یادآورشد: حضور گسترده مردم نشان داد که عشق به اهل بیت (ع) و پیروی از ارزش‌های دینی، همچنان نقش مهمی در زندگی اجتماعی ما دارد و برگزاری چنین مراسم‌هایی، باعث تقویت همبستگی و وحدت در جامعه می‌شود.

این مراسم با استقبال گسترده مردم مؤمن و ولایتمدار گلپایگان همراه شد و فضایی سرشار از معنویت و همدلی را در شهر ایجاد کرد.