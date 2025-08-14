بیش از ۹۵۰۰ بازدید بهداشتی در برنامه سلامت اربعین کرمانشاه

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ویژه بازرسان بهداشت محیط در حفظ سلامت زائران اربعین، اظهار کرد: با آغاز عملیات اجرایی برنامه سلامت اربعین و استقرار تیمهای تخصصی در مسیرهای تردد زائران و بهویژه در مرز خسروی، اقدامات نظارتی و کنترلی بهصورت شبانهروزی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تا تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴، بیش از ۹۵۴۱ بازدید از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی، بینراهی، اقامتی و موکبها انجام شده، افزود: ۶۸۱۶ مورد کلرسنجی آب شرب و ۱۷۷۵ بازدید از سامانههای آبرسانی در این مدت صورت گرفته است.
ایمانی ادامه داد: در راستای تشدید نظارتها، ۲۰۱ مورد بازرسی مشترک با سایر ادارات انجام و ۱۶۹ متصدی مراکز و اماکن متخلف به مراجع قضائی معرفی شدهاند؛ همچنین ۶۸ مرکز و مکان متخلف نیز به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی تعطیل شدهاند.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ۱۰۴۷۲ مورد سنجش کیفیت مواد غذایی با استفاده از دستگاههای پرتابل بازرسی خبر داد و گفت: طی این بازرسیها، ۲۰۶۱ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته توقیف و جمعآوری و ۶۴۲ مورد نمونهبرداری آب و مواد غذایی انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت کنترل بیماریها و بهبود شرایط بهداشتی در مناطق پرجمعیت اربعین، افزود: عملیات سمپاشی و گندزدایی در مساحتی بالغ بر ۱۹ هکتار در شهر قصرشیرین، پایانه مرزی خسروی و مناطق مرزی انجام شده است.
ایمانی در پایان از شهروندان و زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه بهداشت ۱۹۰ گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان، رسیدگی لازم صورت گیرد.
کرمانشاه- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اجرای گسترده بازرسیهای بهداشت محیط در قالب برنامه سلامت اربعین خبر داد.
