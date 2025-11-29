ایمانی: رعایت نکات بهداشتی در پاییز ضروری است

فریبرز ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل پاییز و زمستان گفت: بیماری‌های حاد تنفسی، عمدتاً سرماخوردگی و آنفلوانزا، در سراسر جهان شیوع دارند و در ایران نیز اپیدمی این بیماری‌ها شروع شده است.

وی افزود: استان کرمانشاه احتمالاً با کمی تأخیر به این پیک خواهد رسید و بیشترین خطر متوجه افراد مسن، کودکان زیر شش سال و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علائم عمومی این بیماری‌ها را شامل تب، آبریزش بینی، بدن‌درد، ضعف عمومی، سرفه، تنگی نفس، اسهال و استفراغ عنوان کرد و تأکید کرد: با مشاهده این علائم، خانواده‌ها باید رعایت نکات بهداشتی را جدی بگیرند.

ایمانی همچنین از مردم خواست از تجمع در محیط‌های سربسته خودداری کنند، دست‌ها را چندین بار در روز با آب و صابون بشویند، مایعات گرم و آب کافی بنوشند و مصرف میوه‌های فصل مانند مرکبات را در برنامه روزانه خود قرار دهند تا خطر ابتلاء کاهش یابد.