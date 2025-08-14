واکنش شدید اللحن عراق به لفاظی رویایی «نتانیاهو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، عراق موضع موهوم و سراسر جعلی نخست وزیر اشغالگران صهیونیست موسوم به «اسرائیل بزرگ» را محکوم کرد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه عراق، لفاظیهای نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره «ایده اسرائیل بزرگ» محکوم شده و خواستار اقدام موثر برای پایان دادن به تجاوزات اشغالگران صهیونیست شده است.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، عراق چنین مواضع بی پایهای را با «شدیدترین لحن»، محکوم میکند و مواضع تل آویو را به وضوح نشان دهنده «جاهطلبیهای توسعهطلبانه» این رژیم توصیف کرده و تلاشهای آن را برای «بیثبات کردن امنیت منطقه» تلقی میکند.
وزارت امور خارجه عراق در بیانیهای که در وبسایت خود منتشر کرد، تأکید کرد: این اظهارات نشاندهنده نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد است. این امر مستلزم موضعگیری روشن و قاطع عربی و بینالمللی برای مقابله با چنین سیاستهایی (از سوی صهیونیستهای اشغالگر) است. این مواضع، همراه با گفتمان سیاسی مبتنی بر توسعهطلبی و الحاق، مستلزم اقدام مؤثر برای پایان دادن به نقض آشکار حقوق و قوانین بین المللی از سوی اشغالگران و متوقف کردن سیاست مصونیت از مجازات (برای این رژیم) است.
گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در گفتگویی تلویزیونی با تأکید بر «ارتباط عاطفی» خود با رویای «اسرائیل بزرگ»، بار دیگر بحث جاهطلبیهای توسعهطلبانه تلآویو را زنده کرد؛ اظهاراتی که موجی از واکنشهای انتقادی را به همراه داشت.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبهای با شبکه «i۲۴ مدعی شد: من در یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خوردهام!
