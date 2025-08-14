واکنش جهاد اسلامی به رویای موسوم به «اسرائیل بزرگ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: درخواست «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری، اشغال نوار غزه و توسعه ساخت شهرک‌ها بویژه در منطقه E ۱ در محدوده شهرک «معالیه ادومیم» در نزدیکی قدس، اصلی ترین اهدافی است که این رژیم جنایتکار از طریق کشتارهای دسته جمعی و ارتکاب جنایات ضد بشری در پی دستیابی به آنهاست.

این بیانیه می‌افزاید: مواضع اسرائیل در خصوص طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» سیلی محکمی به صورت همه کسانی است که روی احتمال دستیابی به توافق با این رژیم مطرود شرط‌بندی کرده بودند.

جهاد اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: برای جهانیان روشن شده است که این مواضع و سیاست‌ها دلیل واقعی ادامه قتل عام‌ها در غزه و تخریب اردوگاه‌های متعدد در کرانه باختری است که با حمایت کامل دولت ترامپ و با هدف گسترش اشغالگری نه تنها در داخل فلسطین، بلکه در کشورهای همسایه و به قیمت جان شهروندان کشورهای عربی انجام می‌شود.

‌گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در گفتگویی تلویزیونی با تأکید بر «ارتباط عاطفی» خود با رؤیای «اسرائیل بزرگ»، بار دیگر بحث جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه تل‌آویو را زنده کرد؛ اظهاراتی که موجی از واکنش‌های انتقادی را به همراه داشت.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با شبکه «i۲۴ مدعی شد: من در یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خورده‌ام!

«بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیراً از تصمیم این رژیم برای ساخت سه هزار و ۴۰۱ واحد مسکونی جدید در منطقه E۱ در محدوده شهرک «معالیه ادومیم» در نزدیکی قدس واقع در کرانه باختری خبر داد.

وی گفت که پروژه E۱ ارائه می‌شود که ایده تشکیل کشور [مستقل] فلسطینی را دفن کند.

به گفته این وزیر تندرو کابینه نتانیاهو، این پروژه شامل ساخت بیش از ۳۴۰۰ واحد مسکونی جدید در معالیه آدومیم در قدس است که ارتباط میان شهرهای رام‌الله و بیت‌لحم را قطع خواهد کرد.