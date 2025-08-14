به گزارش خبرگزاری مهر، یدیعوت آحارونوت نوشت که ایال زامیر، رئیس ستادکل ارتش رژیم صهیونیستی پس از دریافت مجوز از سوی کابینه امنیتی این رژیم، طرح کلی اشغال نوار غزه را تایید کرده است.

به نوشته این رسانه، این طرح شامل اشغال بخش شمالی این باریکه می‌شود و این عملیات گسترده به فراخواندن ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی ذخیره نیازمند خواهد بود.

این رسانه اضافه کرد که دور بعدی گفتگوها بر «جزئیات عملیاتی، تاکتیک‌های مانور شهر و طرح‌هایی برای آسمان‌خراش‌های شهر غزه در غرب و همچنین واحدهای چریکی آماده به رزم حماس»، تمرکز خواهد داشت.

یدیعوت آحارونوت نوشت که تعداد نهایی نیروها بعداً مشخص خواهد شد زیرا انتظار می‌رود که عملیات اشغال غزه تا سال ۲۰۲۶ به طول بینجامد.

تایید زودهنگام طرح اصلی عملیات از سوی زامیر پس از نشستی با حضور مقامات ستاد کل ارتش، نمایندگان شاباک و سایر فرماندهان ارشد، رقم خورده است. ارتش رژیم صهیونیستی پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زامیر در جریان نشست دیروز با کلیات نقشه اشغال غزه موافقت کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هفته گذشته از تسریع طرح اشغال شهر غزه خبر داد. این در حالی است که هشدارهایی درباره پیامدهای حقوقی و انسانی گسترده این حمله و نشانه‌های فزاینده‌ای از احتمال گشایش باب مذاکره برای آتش‌بس احتمالی وجود دارد.

نتانیاهو در سخنرانی خود در افتتاحیه موزه کنست در قدس مدعی شد که اسرائیل به پایان نبرد نزدیک می‌شود. وی از تشریع از عملیات اشغال غزه با تمرکز بر آزادی اسیران اسرائیلی در آنجا خبر داده و مدعی شد که شهر غزه آخرین محل استقرار نیروهای حماس در غزه است.