به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت روسیه در مذاکرات با اوکراین گفته است که کی‌یف به عنوان بخشی از توافق تبادل اسرای جنگی، از فهرست یک هزار نفری، تنها ۲ اسیر اوکراینی را پذیرفته است.

مدینسکی در کانال تلگرامی خود نوشت: تبادلی دیگر. وزارت دفاع روسیه در ازای ۸۴ اسیر جنگی اوکراینی، ۸۴ سرباز روس را از خاک اوکراین بازگرداند. سربازان ما به خانه بازگشتند.

وی افزود: با این حال، از یک هزار اسیر جنگی -شامل فهرستی که آر.تی منتشر کرد- که به (ولودیمیر) زلنسکی متوسل شده بودند، طرف اوکراین تنها دو نفر را پذیرفت؛ «الکساندر بویچوک، متولد ۱۴ اکتبر ۱۹۷۶ و ولادیمیر فدورنکو متولد ۱۶ فوریه ۱۹۸۲. شاید می‌ترسند که آنها در اسارت روسیه کاملا نظرشان تغییر کرده باشد!»

شبکه تلویزیونی ارشاتودی ششم آگوست نامه‌ای را با نام و امضای یک هزار اسیر اوکراینی منتشر کرد که مقامات این کشور آنها را از فهرست تبادل حذف کرده بودند.

این اسرا در طومار مذکور خطاب به زلنسکی، خواستار آغاز «تبادل صادقانه» اسرای جنگی شدند و انتخاب گزینشی ۵۰ تا ۱۰۰ نفر در ماه از سوی رژیم کی‌یف را نکوهش کردند.

در سومین دور مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین در ماه جولای به میزبانی استانبول، دو طرف بر سر تبادل ۱۲۰۰ اسیر جنگی از هر کدامیک از طرفین به توافق رسیدند.