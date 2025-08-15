به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها امروز جمعه ۲۴ مردادماه مسابقات انتخابی این تیم در بخش پسران با نظارت مستقیم هادی ساعی رئیس فدراسیون و اعضای کادر فنی در سالن خانه تکواندو برگزار شد و در پایان ۵ نفر برتر به ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور در بازی‌های آسیایی راه پیدا کردند.

در پایان این رقابت‌ها طه جوادی در وزن ۴۸- کیلوگرم، بهامین پوستین دوز در وزن ۵۵- کیلوگرم، امیر اقبالی در وزن ۶۳- کیلوگرم، بنیامین سلطانیان در وزن ۷۳- کیلوگرم و محمد حسین تقی پور در وزن ۷۳+ کیلوگرم با برتری مقابل رقبا و رسیدن به ترکیب اصلی، به این دوره از بازی‌ها اعزام خواهند شد. همچنین علی رزمیان به اردوهای آماده سازی تیم ملی دعوت شد.

فیض اله نفجم هدایت این تیم را به عنوان سرمربی در اختیار دارد. مهرداد ساعدی به همراه فرشاد فروغی دستیاران وی در کادر فنی هستند. ضمن اینکه حمید باقی نژاد به عنوان مدیر فنی رده‌های سنی پایه فعالیت این تیم را زیر نظر دارد.

سومین دوره بازی‌های آسیایی نوجوانان ۲۷ مهرماه به میزبانی بحرین در شر منامه آغاز خواهد شد و تیم ملی تکواندو کشورمان در دو بخش کیورگی و پومسه در این مسابقات حضور خواهد شد.