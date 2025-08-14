تصادف در محور دیواندره – کوله هفت مصدوم برجای گذاشت

بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۱۰ چهارشنبه شب، برخورد دو خودروی پژو پارس و پراید در محدوده سارال موجب وقوع حادثه و مصدومیت هفت سرنشین این خودروها شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان تصریح کرد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی به بیمارستان امام خمینی دیواندره منتقل شدند.

هدایی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی همواره با آمادگی کامل در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حضور می‌یابند.