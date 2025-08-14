۳۲ شهید در حملات اسرائیل از بامداد پنجشنبه تاکنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع بیمارستانی در غزه گفتند که از بامداد امروز پنجشنبه تاکنون ۳۲ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیده‌اند.

این منابع همچنین گفتند که ۱۳ نفر از شهدا کسانی هستند که در صف دریافت کمک هدف قرار گرفته‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین چهارشنبه شب در تازه‌ترین گزارش از تلفات غیرنظامیان در غزه اعلام کرده بود که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تعداد تلفات به ۶۱ هزار و ۷۲۲ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۵۴ هزار ۵۲۵ نفر فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، آمار قربانیان جنایات دشمن صهیونیستی به ۱۰ هزار و ۲۰۱ شهید و ۴۲ هزار و ۴۸۴ زخمی رسیده است.