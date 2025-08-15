حمله رژیم صهیونیستی به گرسنگان غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از حمله رژیم صهیونیستی به افرادی که در منطقه الشاکوش در غرب رفح در جنوب غزه منتظر دریافت کمک بودند، خبر دادند.

این منابع همچنین به شهادت و زخمی شدن شماری بر اثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه کوسوفیم در دیرالبلح در مرکز غزه اشاره کردند.

از سوی دیگر اسماعیل الثوابته، رئیس دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه، با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی جنوب این باریکه، اعلام کرد که برآوردهای میدانی نشان می‌دهد حدود ۸۹۰ هزار نفر در حال حاضر در استان خان‌یونس و منطقه مواصی در رفح حضور دارند که بخش عمده آن‌ها آوارگان اجباری از سایر نقاط نوار غزه هستند.

به گفته او، این آوارگان در شرایطی بسیار سخت و غیرانسانی زندگی می‌کنند؛ کمبود شدید مواد غذایی، نبود آب آشامیدنی سالم و فقدان تقریباً کامل خدمات بهداشتی و سرپناه، زندگی آن‌ها را به مرز فاجعه کشانده است. همچنین ازدحام شدید در منازل و مراکز اسکان موقت، خطر شیوع بیماری‌ها و همه‌گیری‌ها را به شدت افزایش داده است.

الثوابته وضعیت کنونی را فاجعه‌ای بی‌سابقه توصیف کرد که نیازمند مداخله فوری جامعه بین‌المللی برای توقف حملات و ارائه کمک‌های فوری انسانی است.

وی همچنین از حملات وحشیانه و سازمان‌یافته ارتش صهیونیستی به محله الأمل در غرب خان‌یونس خبر داد و گفت که نیروهای اشغالگر با تخریب و انفجار ساختمان‌های مسکونی، سیاست مجازات جمعی و نابودی زیرساخت‌های شهری را دنبال می‌کنند.

به گفته الثوابته، این اقدامات باعث آوارگی شمار بیشتری از خانواده‌ها شده و ابعاد بحران انسانی را وخیم‌تر کرده است.

وی تأکید کرد که این حملات هیچ توجیه نظامی واقعی ندارد و مصداق بارز نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان است.