پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از حضور در مراسم اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان پس از حضور در راهپیمایی اربعین در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: نبرد امام حسین (ع) درسهای جاودانهای را در خود دارد که هر مسلمانی به ویژه در زمان مواجهه با دشمنانی که قدرت و پایداری شما را زیر سوال میبرند، باید به آن گوش جان بسپارند.
سعادت داشتم به دریای عاشقان اهل بیت پیامبر اسلام محمد مصطفی (ص) و به انبوه مسلمانانی که برای اربعین در کربلا گردهم آمدهاند، ملحق شوم.
ما اماکن مقدس عراق را «عتبات عالیات» مینامیم؛ نه فقط به این دلیل که آنها دروازههایی به جهان آخرت هستند، بلکه از آن جهت که به ما نشان میدهند چگونه همدلی و همصدایی دلگرم کنندهای که مرزهای ملیت، قومیت، جنسیت، فرقه و مذهب را درمینوردد، در این جهان کاملاً ممکن است.
نبرد امام حسین (ع) ایستادگی در مقابل ظلم و ستم بود، نه مبارزهای برای کسب قدرت دنیوی یا منافع شخصی. جانفشانی و ازخودگذشتگی بیامان او درسهای جاودانهای را در خود دارد که هر مسلمانی باید به آنها گوش جان بسپارد — به ویژه در زمان مواجهه با دشمنانی که قدرت و پایداری شما را زیر سوال میبرند.
