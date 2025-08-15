  1. استانها
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۶:۴۴

اختلافات خانوادگی در آمل ۶ کشته بر جای گذاشت

آمل- فرمانده انتظامی شهرستان آمل از وقوع تیراندازی در یکی از مناطق مسکونی شهر خبر داد و گفت: این حادثه شش کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان آمل از وقوع تیراندازی در یکی از مناطق مسکونی شهر و کشته و زخمی شدن ۹ نفر از اعضای یک خانواده خبر داد.

سرهنگ مجید باقری با اعلام این خبر بیان داشت؛ حوالی ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه امشب در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در یکی از مناطق مسکونی شهر آمل، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد؛ مأموران با حضور در محل حادثه در بررسی‌های اولیه و تحقیقات میدانی دریافتند. داماد خانواده به علت اختلافات خانوادگی با سلاح کلت؛ پدر خانم، باجناق و ۲ خواهر خانمش و فرزند خردسال باجناقش را به قتل رساند و ضمن مصدوم کردن ۳ نفر دیگر با سلاح در دستش به زندگی خود پایان داد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل اظهار کرد؛ با حضور تیم‌های اورژانس مصدومان حادثه سریعاً به مرکز درمانی منتقل و با حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان پلیس آگاهی زوایای مختلف این جنایت در دست بررسی است.

