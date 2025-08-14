  1. بین الملل
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

حمله پهپادی اوکراین به بلگورود روسیه در آستانه دیدار پوتین و ترامپ

نیروهای ارتش اوکراین در آستانه دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، منطقه بلگورود روسیه را هدف حمله پهپادی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکوتایمز، در فاصله یک روز تا دیدار بزرگ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌ای وی، ارتش اوکراین در حملاتی پهپادی منطقه بلگورود را هدف قرار داد.

به گفته ویاچسلاو گلادکو، فرماندار بلگورود، در این حمله سه غیرنظامی زخمی شدند و شرایط یکی از آنها بحرانی است.

تصاویر ویدئویی که گلادکو از یک دوربین امنیتی منتشر کرده است، نشان می‌دهد که یک شی‌ء با سرعت به خودرویی در حال حرکت برخورد می‌کند.

گلادکو گفته است که در جریان حملات پهپادی دیروز اوکراین به بلگورود، هشت غیرنظامی دیگر و پنج عضو متخصص یکی از گروه‌های داوطلب زخمی شدند.

