به گزارش خبرگزاری مهر به نقلروابط عمومی سازمان اورژانس کشور، ابوالفضل ماهرخ سخنگوی این سازمان اعلام کرد: ساعت ۷:۳۰ صبح امروز، ۴۰ زائر ایرانی که در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در خاک عراق مصدوم شده بودند، در پایانه مرزی شهید قاسم سلیمانی مهران تحویل سازمان اورژانس کشور شدند.

وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۷ دستگاه آمبولانس سبک به نقطه صفر مرزی اعزام و اقدامات اولیه درمانی بر روی مصدومان انجام شد.

به گفته ماهرخ، از مجموع مصدومان، ۹ نفر به بیمارستان امام حسین (ع) مهران و ۲۹ نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل شدند. همچنین ۲ نفر از مصدومان از اعزام به مراکز درمانی خودداری کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان پیش از انتقال، تحت پایدارسازی شرایط و مراقبت‌های اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی قرار گرفتند.