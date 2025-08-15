  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

تحویل ۴۰ زائر حادثه‌دیده عراق به اورژانس کشور

تحویل ۴۰ زائر حادثه‌دیده عراق به اورژانس کشور

۴۰ زائر ایرانی حادثه‌دیده در واژگونی اتوبوس در خاک عراق، تحویل سازمان اورژانس کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقلروابط عمومی سازمان اورژانس کشور، ابوالفضل ماهرخ سخنگوی این سازمان اعلام کرد: ساعت ۷:۳۰ صبح امروز، ۴۰ زائر ایرانی که در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس در خاک عراق مصدوم شده بودند، در پایانه مرزی شهید قاسم سلیمانی مهران تحویل سازمان اورژانس کشور شدند.

وی افزود: برای اجرای این عملیات، ۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۷ دستگاه آمبولانس سبک به نقطه صفر مرزی اعزام و اقدامات اولیه درمانی بر روی مصدومان انجام شد.

به گفته ماهرخ، از مجموع مصدومان، ۹ نفر به بیمارستان امام حسین (ع) مهران و ۲۹ نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام منتقل شدند. همچنین ۲ نفر از مصدومان از اعزام به مراکز درمانی خودداری کردند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: تمامی مصدومان پیش از انتقال، تحت پایدارسازی شرایط و مراقبت‌های اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی قرار گرفتند.

کد خبر 6560790
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها