مشکلی برای تامین اتوبوس در پایانه برکت مهران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری صبح جمعه در پایانه مرزی مهران با اعلام رضایتمندی از روند حمل و نقل زائران اربعین حسینی در پایانه برکت اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۹۰۰ اتوبوس در این منطقه مستقر هستند. پیش‌بینی می‌کنیم فردا نیز مشکلی در زمینه تأمین اتوبوس نخواهیم داشت.

وی با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران، از جمله کمیته حمل و نقل شهری و مرزی، و همچنین مسئولین راه و شهرسازی، گفت: "همت بلندی که این عزیزان به خرج دادند، باعث شده تا ما هیچ مشکلی نداشته باشیم.

اکبری با اشاره به آرامش و امنیت حاکم بر مرز مهران، افزود: شاهد بودید که مردم در کمال آرامش و امنیت، با اتوبوس‌های کافی در حال سفر هستند.

وی در پایان، با شکرگزاری از وجود مدیران پرتلاش و دلسوز، بر تلاش مستمر آنان در صحنه تأکید کرد.