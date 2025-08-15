به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در جلسه قرارگاه اربعین فراجا در مرز مهران و در جمع مسئولان انتظامی گفت: اخلاص، پاکی و صداقت نیروهای حاضر در این مأموریت، مثالزدنی است.
وی با اشاره به اهمیت گمنامی در خدمت گفت: خدمت بیمنت و بیصدا ارزشمند است، گمنامی نعمتی بزرگ است و کسانی که در ظاهر دیده نمیشوند ولی حضورشان ضروری است، در پیشگاه خداوند از بالاترین مقام برخوردارند.
معاون رئیس جمهور ضمن نقل داستان جابر بن عبدالله انصاری به عنوان اولین زائر حرم امام حسین (ع) افزود: این روایت نشان میدهد ارزش خدمت و اخلاص، فراتر از ظاهر و مقام است و همان گونه که جابر با وجود نابینایی و سالخوردگی، به زیارت حضرت مشرف شد و از عمق قلبش فریاد الله اکبر سر داد، ارزش کار و اخلاص شما نیز در خدمت به زائران، نزد خداوند بینهایت است.
اسماعیلی ادامه داد: خدمت به زائران امام حسین (ع) سرمایهای معنوی است که نه تنها در این دنیا بلکه در آخرت باقی میماند.،هر قطره تلاش، هر ساعت خدمت، و هر اقدام خالصانه شما نزد خداوند ثبت میشود و اجر آن چند برابر خواهد بود.
در پایان، اسماعیلی ضمن تقدیر از زحمات تمامی کارکنان انتظامی و نیروهای مشارکتکننده در مأموریت اربعین، اظهار داشت: خدمت به زائران امام حسین (ع) نعمتی بزرگ است که خداوند به شما ارزانی داشته است، امیدوارم این سرمایه معنوی، چراغ راه شما در زندگی و مسیر آخرت باشد.
