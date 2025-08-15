امام جمعه اسفرورین: مشکلات امامزاده «آقا سیدعلی شارینی» مرتفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین، با اشاره به حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین حسینی، گفت: با وجود تمامی تهدیدها و دست‌اندازی‌ها، شاهد بودیم که مردم با عشق و شور حسینی در این پیاده‌روی میلیونی شرکت کردند و حماسه‌ای عظیم، معنوی و دشمن‌شکن را رقم زدند.

امام جمعه اسفرورین در ادامه، خدمتگزاری به زوار اباعبدالله (ع) را از عظیم‌ترین و بزرگترین عبادات برشمرد و افزود: همه کسانی که در این مسیر مقدس، به زائران کربلا خدمت کردند، سعادت بسیار بزرگی نصیبشان شد و فضیلتی بی‌نظیر در نزد خداوند متعال و رسول گرامی اسلام (ص) کسب کردند.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین به برگزاری باشکوه مراسم «دلدادگان حسینی» در اسفرورین اشاره کرد و گفت: این مراسم با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار تاکستان و اسفرورین برگزار شد و بیش از ۱۰ هزار نفر در آستان مبارک سیدعلی شارینی حضور یافتند که جای تقدیر دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از حضور همیشگی مردم در تمامی عرصه‌ها، از مسئولین خواست که قدر این مردم فداکار را بدانند و به مطالبات آنان رسیدگی کنند.

امام جمعه اسفرورین تأکید کرد: مشکلات امامزاده سیدعلی شارینی باید حل شود و مسیر دسترسی به آن نیز مناسب‌سازی شده و موانع موجود برطرف گردد تا زائران و بازدیدکنندگان بتوانند به‌راحتی به این مکان مقدس دسترسی پیدا کنند.