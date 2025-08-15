تقویت وحدت شیعه و سنی در کردستان به برکت اربعین ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر از سنندج، ماموستا فایق رستمی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: کردستانیها در ایام اربعین حسینی وحدت و همبستگی شیعه و سنی را به نمایش گذاشتند.
وی از همه زائرانی که مرز باشماق را برای پیادهروی اربعین انتخاب کردند، قدردانی کرد و گفت: به برکت اربعین شاهد تقویت هرچه بیشتر وحدت و انسجام میان شیعه و سنی و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در استان بودهایم.
وی اظهار داشت: مهماننوازی و مهمانداری مردم کردستان در میان مردم ایران زبانزد است و محبت آنان به زائران، بهویژه در مراسم معنوی پیادهروی اربعین، نشاندهنده عمق ارادت و پیوند عاطفی و مذهبی است.
امام جمعه سنندج افزود: این محبت مرز و محدودیت فرهنگی نمیشناسد و جلوهای از عشق، همبستگی و ایثار در میان پیروان اهل بیت (ع) به شمار میرود.
ماموستا رستمی اذعان کرد: در چهار سال اخیر شاهد استقبال زائران اربعین حسینی از مرز باشماق بودیم و امیدواریم در سالهای آینده نیز افزایش یابد.
سازمان ملل زیر سلطه ابرقدرتها از جمله آمریکا است
وی همچنین به ظلم و جنایت رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم غزه پرداخت و گفت: برای مردم جهان آشکار است که سازمان ملل زیر سلطه ابرقدرتها از جمله آمریکا است در غیر اینصورت باید سکوت خود را میشکست و اقدامی عملی انجام میداد.
امام جمعه سنندج همچنین به پشتیبانی مردم ایران در دشواریها از جمله جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، از نظام پرداخت و از مسئولان خواست تمام همت خود را برای رفع مشکلات مردم بکار برده و قدردانی ملت باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران، گفت: ایران کشوری توانمند با ظرفیتها و منابع غنی است و نیازی به اتکا به بیگانگان ندارد.
وی تصریح کرد: استان کردستان و ایران اسلامی از هیچ نظر کمبود ندارند اما بهرهگیری صحیح از این ظرفیتها نیازمند مدیریت کارآمد و برنامهریزی دقیق است.
امام جمعه سنندج اضافه کرد: باید زمینه جذب سرمایهگذار در این استان فراهم شود.
نظر شما