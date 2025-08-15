مسئولیت پذیری نیاز امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اصغر همتیان ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اهمیت تقوا در جامعه، اظهار کرد: تقوا و پرهیز از گناه، عامل اصلی آرامش و سعادت فردی و اجتماعی است.

همتیان با اشاره به ایام اربعین حسینی (ع)، زیارت امام حسین (ع) را دارای جایگاه ویژه دانست و گفت: در زیارت اربعین آمده است که امام حسین (ع) ولی خدا و فرزند ولی اوست که جان خود را فدا کرد تا مردم را از جهالت نجات دهد.

وی جهل را منشأ بسیاری از شرارت‌ها و اختلافات دانست و تصریح کرد: امام حسین (ع) برای رفع این جهل جان خود را فدا کرد. در روایات امام علی (ع) و پیامبر اسلام (ص) نیز به خطرات جهل و اهمیت شناخت حق و حقیقت اشاره شده است.

امام جمعه موقت شهرکرد با تأکید بر اهمیت پاسخگویی صحیح و مؤدبانه به شبهات، خاطرنشان کرد: باید با احترام و استدلال منطقی، پاسخ‌های مناسب به شبهات ارائه شود.

وی همچنین بر مسئولیت فردی و جمعی در مواجهه با شبهات و حفظ وحدت تأکید کرد و گفت: همه باید در این مسیر احساس مسئولیت داشته باشند.

همتیان با اشاره به شرایط فعلی کشور پس از پیروزی در دفاع مقدس، اظهار داشت: وضعیت امروز نیازمند همت و مسئولیت‌پذیری همگانی است.

وی با بیان اینکه هر فرد باید وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهد، افزود: این مسئولیت‌پذیری موجب سربلندی در برابر شهدا و آرمان‌های انقلاب خواهد شد.

امام جمعه موقت شهرکرد با اشاره به مثال‌هایی ساده از مسئولیت‌پذیری، گفت: خاموش کردن چراغ‌های بی‌استفاده یا صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، اقدامات کوچکی هستند که در کنار هم می‌توانند تأثیر بزرگی در حل مشکلات کشور داشته باشند.

وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد و دخالت آمریکا و انگلیس، هشدار داد: اعتماد به دشمنان نتیجه‌ای جز شکست و تیره‌روزی ندارد.

همتیان با تأکید بر مطالعه تاریخ و عبرت‌گیری از جنایات آمریکا، جهاد تبیین و آگاه‌سازی جامعه را وظیفه‌ای همگانی دانست.

وی با اشاره به بازگشت سرافرازانه آزادگان و جانبازان، از فداکاری‌ها و مقاومت‌های آنان تقدیر کرد و بر اهمیت احترام و قدرشناسی نسبت به این قهرمانان تأکید کرد.

امام جمعه موقت شهرکرد در پایان با اشاره به نقش و کارکردهای مسجد، گفت: مسجد پایگاهی مردمی و نظامی است که می‌تواند در تقویت روحیه و اتحاد جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی از همه مردم خواست با نیت خالص و عمل صالح، در مسیر اصلاح و خدمت به جامعه گام بردارند.