آزادگان الگویی مناسب برای جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صانعی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اشکذر، با استناد به خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه به اوصاف انسان پرهیزگار پرداخت و تأکید کرد که فرد متقی هرگز از مسیر حق خارج نمی‌شود و با ملکه تقوا از ورود به امور باطل خودداری می‌کند. امام جمعه اشکذر همچنین به اهمیت تشخیص درست حق و باطل در دنیای امروز و فضای مجازی اشاره کرد و خواستار تحقیق و یقین در شناسایی حق شد.

وی در ادامه به راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی پرداخت و آن را نه تنها یک مراسم مذهبی بلکه پدیده‌ای با ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی توصیف کرد. به گفته امام جمعه، حضور زائران از ایران، کشورهای منطقه و حتی اروپا، نماد زنده نگه داشتن فلسفه قیام امام حسین (ع) و انسجام امت اسلامی است. ایشان افزودند که شعارهای مرگ بر اسرائیل و نابودی آمریکا در حرم سیدالشهدا (ع) نشان‌دهنده همبستگی جهانی شیعیان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه است. همچنین نقش حشد شعبی عراق در تأمین امنیت زائران و خنثی شدن نقشه‌های دشمنان برجسته شد.

امام جمعه اشکذر به طرح اشغال کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد و آن را در سه مرحله شامل ورود محدود کمک‌های بشردوستانه، انتقال اجباری جمعیت به جنوب غزه و اشغال کامل شهر معرفی کرد. وی تأکید کرد هدف اصلی این طرح، کنترل کامل منطقه، خلع سلاح مقاومت و تثبیت قدرت دولت وابسته به آمریکا است.

حجت‌الاسلام صانعی سپس به وضعیت اقتصادی داخلی پرداخت و با اشاره به رکود بازار خودرو و مسکن در تیر و مرداد، عواملی مانند ضعف قدرت خرید مردم، محدودیت تأمین مالی، نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های نادرست اقتصادی را تحلیل کرد. وی راهکارهایی از جمله توسعه بازار سرمایه، هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد و مهار تورم را برای رفع رکود پیشنهاد کرد.

در پایان خطبه، امام جمعه اشکذر به سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی اشاره کرد و با یادآوری ۱۳ آزاده ثبت‌شده در شهرستان، بر اهمیت الگوسازی از آزادگان برای نسل جوان و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.